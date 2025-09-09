کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع اور بلوچستان میں سیلاب کا الرٹ جاری

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے باعث سیلاب کا الرٹ جاری کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق این ڈی ایم اے کے ترجمان کی جانب سے جاری الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ ممکنہ بارشوں کا امکان ہے جس کے باعث سیلابی صورت حال پیدا ہوسکتی ہے۔
این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ میں کراچی، حیدرآباد، جامشورو، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ، دادو، جیکب آباد اور دیگر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جس کے باعث نشیبی اورشہری علاقے زیر آب آنے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
این ڈی ایم اے کے مطابق سکھر، روہڑی، لاڑکانہ، شکارپور، گھوٹکی اور کشمور میں بھی وقفے وقفے سے موسلادھار بارش کا امکان ہے جس کے باعث کیرتھر رینج میں برساتی ریلوں کے باعث سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔
اس کے علاوہ بلوچستان کے جنوبی و مشرقی اضلاع میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بار ش متوقع ہے جس کے تحت لسبیلہ، حب، خضدار، اواران، بارکھان، سوئی، سبی، ڈیرہ بگٹی، نصیرآباد، کوہلو، قلات اور ژوب میں بارشیں ہوسکتی ہیں۔
اس کے علاوہ کیچ، گوادر، پسنی، اورماڑہ، سوراب اور جنوبی واشک میں بھی بارش متوقع ہے جس کے باعث وڈھ، خضدار، بیلا، اورماڑہ، ہنگول ویلی کے علاقوں میں برساتی ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانات،زرعی زمینیں اور ابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
این ڈی ایم این اے نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کمزورتعمیرات اور درختوں سے دور رہیں جبکہ گاڑیاں محفوظ مقامات پر پارک کریں۔
این ڈی ایم اے نے مشورہ دیا ہے کہ پانی میں ڈوبی سڑکوں اور انڈر پاسزکو کراس کرنے سے گریز کریں جبکہ ممکنہ سیلابی صورتحال کے خطرے سے دوچار علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔