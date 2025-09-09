نیپال میں مظاہرین نے وزیر توانائی کی تجوری خالی کردی؛ پیسے ہوا میں اُڑا دیئے

کرپشن کیخلاف احتجاج میں مظاہرین نے وزیر توانائی کے گھر پر دھاوا بول دیا، وزیراعظم مستعفی اور ملک سے فرار

ویب ڈیسک September 09, 2025
facebook whatsup
مظاہرین نے وزیر توانائی کے گھر سے تجوری خالی کرکے پیسے ہوا میں اُڑادیئے

نیپال میں کرپشن اور سوشل میڈیا پر عائد پابندیوں کے خلاف ملک بھر میں نوجوان سڑکوں پر نکل آٗے اور وزیراعظم ہاؤس سمیت وزرا کے گھروں پر دھاوا بول کر آگ لگا دی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتعل مظاہرین کرپشن کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے وزیرِ توانائی کے محل نما گھر میں داخل ہوگئے اور توڑ پھوڑ کی۔

مظاہرین نے جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، وزیر توانائی کے گھر رکھی تجوری سے پیسے نکال کر چھت پر کھڑے ہوکر ہوا میں لٹا دیئے۔ سڑکوں پر ہر جانب نوٹ ہی نوٹ بکھرے تھے۔

مظاہرین میں شامل کچھ افراد نے ان روپوں کو پھاڑ دیا اور کچھ اپنے ہمراہ بھی لے گئے۔ ایک مقام پر ان نوٹوں کو جمع کرکے آگ بھی لگائی گئی۔

مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ وہ پیسا تھا جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا تھا۔ وزرا نے عوامی خدمت کے بجائے اپنی تجوریاں بھریں۔

خیال رہے کہ نیپال میں ہونے والے ان مظاہروں کی دنیا بھر میں کوریج کی جا رہی ہے اور اسے جنریشن زی کا احتجاج کہا جا رہا ہے۔

نوجوان جو پہلے ہی ملک میں کرپشن اور گرتی معیشت سے پریشان تھے، اپنی بھڑاس سوشل میڈیا پر نکال لیا کرتے تھے۔

تاہم جب حکومت نے اپنی روش بدلنے کے بجائے آزادیٔ اظہارِ رائے پر پابندی عائد کی تو نوجوان مشتعل ہوکر سڑکوں پر نکل آئے۔

حکومت نے ان مظاہروں کو طاقت کے ذریعے کچلنا چاہا اور اس دوران جھڑپوں میں 21 افراد جان سے گئے جب کہ 250 سے زائد زخمی ہیں۔

نیپالی حکومت کے طاقت کے استعمال پر نوجوانوں مزید مشتعل ہوگئے، پارلیمان، سپریم کورٹ، وزیراعظم ہاؤس، حکمراں جماعت کے دفاتر اور وزرا کے گھر جلا دیئے گئے۔

کئی علاقوں میں کرفیو نافذ ہونے کے باوجود مظاہروں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ صرف دو روز میں ہی ملک کی حالت نہایت کشیدہ ہونے پر وزیراعظم کو مستعفی ہونا پڑا۔

وزیراعظم کے ساتھ دیگر تین اہم وزرا نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیدیا۔ وزیراعظم ممکنہ طور پر دبئی فرار ہوگئے جب کہ وزرا کو عوامی غصے سے بچانے کے لیے فوجی بیرکوں میں منتقل کرنا پڑا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

یورپی یونین کا اسرائیل پر پابندی کا عندیہ؛ فلسطین کیلیے فنڈز قائم کرنے کا اعلان

Express News

سویڈن کی وزیر صحت کی پہلی پریس کانفرنس میں طبیعت بگڑ گئی؛ اسٹیج پر بیہوش ہوگئیں

Express News

تم ہٹلر ہو؛ صدر ٹرمپ کی ہوٹل آمد پر فلسطین کے حق میں نعرے، ویڈیو وائرل

Express News

قطر پر اسرائیلی جارحیت، پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ

Express News

ڈاکٹر ذاکر نائیک کا خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کی خبروں پر ردعمل سامنے آگیا

Express News

نیپال میں سابق وزیراعظم کے گھر کو آگ لگادی گئی؛ اہلیہ ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو