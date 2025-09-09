مزدور کا حق دلائیں گے! رومہ مشتاق مٹو کا مزدوروں کے لیے بڑا اعلان

یہ واقعہ کراچی کے علاقے مرتضیٰ چورنگی میں پیش آیا جہاں صفائی کے دوران مزدور اقبال مسیح جان کی بازی ہار گئے

ویب ڈیسک September 09, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سندھ اسمبلی کی رکن اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اقلیتی امور، رومہ مشتاق مٹو نے کہا ہے کہ دورانِ ڈیوٹی جاں بحق ہونے والے مزدور اقبال مسیح کی قربانی پورے مزدور طبقے کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان کے حقوق کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن منارٹیز وِنگ کے صدر جناب مشتاق مٹو بھی موجود تھے۔

تفصیلات کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے مرتضیٰ چورنگی میں پیش آیا، جہاں صفائی کے دوران حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث مزدور اقبال مسیح جان کی بازی ہار گئے۔

رومہ مشتاق مٹو نے کہا کہ یہ مزدور طبقے کے ساتھ سنگین ناانصافی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلسل جدوجہد اور مذاکرات کے نتیجے میں متاثرہ خاندان کے ایک بیٹے کو ملازمت دی گئی ہے جبکہ دونوں نجی اداروں کی طرف سے چار چار لاکھ روپے معاوضہ بھی دلایا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی مزدوروں کی اجتماعی طاقت اور اتحاد کی جیت ہے، تاہم یہ جدوجہد یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس معاملے کو سندھ اسمبلی کے فلور پر بھی بھرپور طریقے سے اٹھائیں گی تاکہ مستقبل میں کوئی مزدور اس طرح اپنی جان نہ گنوائے۔

اس موقع پر جناب مشتاق مٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے مشن پر کاربند ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں، کسانوں اور محنت کش طبقے کے لیے آواز بلند کی ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ مزدوروں کے جائز حقوق کے لیے جدوجہد ہر محاذ پر جاری رہے گی۔

رومہ مشتاق مٹو اور مشتاق مٹو نے آخر میں کہا کہ "مزدور کا پسینہ سُوکھنے نہ دیں گے، اُس کا حق ضرور دلائیں گے۔"
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں جنگلات کے تحفظ وماحولیاتی توازن کیلیے فاریسٹ وژن 2050 کی تیاری کا کام شروع

Express News

دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ٹرین سروس معطل

Express News

چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

Express News

کراچی کی سڑکیں دریا بن گئیں، نالوں کا پانی باہر آگیا، بجلی کا نظام درہم برہم

Express News

کورنگی کاز وے، کورنگی کراسنگ اور گلشن حدید لنک روڈ حیدر آباد کو بند کردیا گیا

Express News

کراچی میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوئی؟ اعداد و شمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو