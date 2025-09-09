میجر عدنان اسلم شہید کی نمازِ جنازہ راولپنڈی میں ادا، فیلڈ مارشل اور وزیراعظم کی شرکت

شہید 2 ستمبر کو بنوں میں فتنہ الخوارج سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے، بعدازاں سی ایم ایچ میں دورانِ علاج جامِ شہادت نوش کیا

ویب ڈیسک September 09, 2025
راولپنڈی:

بنوں میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے زخمی بعدازاں شہید ہوئے میجرعدنان اسلم شہید کی نمازِ جنازہ راولپنڈی میں ادا کردی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق میجر عدنان اسلم شہید کی نمازِ جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کی گئی جس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، عسکری و سول حکام اور شہید کے اہلِ خانہ نے شرکت کی۔

شہید کو ان کے آبائی گاؤں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔

شہید افسر 2 ستمبر کو بنوں میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے تھے بعدازاں انہوں نے سی ایم ایچ میں دورانِ علاج جامِ شہادت نوش کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے وطن کا ایک بہادر سپوت کھو دیا ہے جس کی جرأت و قربانی ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی، شہید پاکستان کی بہترین پہچان تھے، وطن سے غیر مشروط محبت، ثابت قدمی اور ناقابلِ شکست قربانی کا پیکر تھے، میجر عدنان کی شہادت اس بات کی گواہی ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے مشن پر ثابت قدم ہے۔

میجر عدنان کی شہادت کو ان کے اہل خانہ نے بڑا اعزاز قرار دے دیا اور کہا کہ ’’آپ سب کو بہت مبارک ہو، آپ کا دوست شہید ہو گیا ہے ‘‘ سب کو پیغام دیدیں کہ ان کے والد اور ماموں نے کہا ہے کہ ایک اور  بیٹا مادر وطن پر قربان ہو گیا ہے۔

اہل خانہ  نے کہا کہ میجر عدنان  اللہ کی راہ میں  شہید ہوا، جس پر ہم پاک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، میجر عدنان شہید نے آخری دم تک دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن کا دفاع کیا، میجر عدنان شہید کی بہادری کی داستان تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی میجرعدنان شہید آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں۔
