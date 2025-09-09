دوحہ میں اسرائیلی حملے کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان

مسلم ممالک کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے اور اسی کی وجہ سے اسرائیل حملے کررہا ہے، حافظ نعیم

ویب ڈیسک September 09, 2025
facebook whatsup

جماعت اسلامی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کل  ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کردیا۔

جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ سے جاری اعلامیے کے مطابق امیر جماعت اسلامی حافظ انجئینر نعیم الرحمان نے قطر میں حماس رہنماوں پر حملے کی شدید مذمت کی اور اسے شرمناک قرار دیا ہے۔

اپنے بیان میں حافظ نعیم نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم پر اسرائیلی حملہ شرمناک دہشتگردی ہے اور یہ امریکا کے تعاون و حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہوسکتا، غزہ ، ایران کے بعد قطر میں اسرائیل نے  حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑادی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے کے خلاف جماعت اسلامی کل ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔

حافظ نعیم نے کہا کہ اسرائیل کا طرز عمل  بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، سرائیلی حملہ امریکا کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان ممالک کی بے حسی اور خاموشی مجرمانہ طرز عمل ہے، یہ حملے اُن کی خاموشی کا ہی نتیجہ ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

دوحہ میں اسرائیلی حملے کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان

Express News

فیصل آباد میں چھاپے کے دوران اشتہاری ملزم کی فائرنگ سے پنجاب پولیس کا اہلکار شہید

Express News

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری آرہی ہے، نواز شریف

Express News

’نواز شریف آج بھی بنگلا دیشی عوام کے دل میں خوشبو کی طرح بستے ہیں‘

Express News

مریم نواز کی جانب سے تمام سیلاب متاثرین کو عارضی رہائش اور کھانا فراہم کیا جارہا ہے،عظمیٰ بخاری

Express News

لاہور: دریائے راوی میں سیلابی صورتحال، ریسکیو 1122 ہائی الرٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو