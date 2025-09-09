پی ٹی آئی رہنما سمیت 6 ملزمان سینٹرل جیل پشاور پر حملہ کیس میں بری

انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنادیا، استغاثہ ملزمان کے خلاف شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی، فیصلہ

ویب ڈیسک September 09, 2025
facebook whatsup

انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پشاور سینٹرل جیل پر حملے کے مقدمے نامزد پی ٹی آئی کے رہنماعرفان سلیم سمیت 6ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پرمقدمے سے بری کردیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پشاور سینٹرل جیل پر حملے کے مقدمے کی سماعت اے ٹی سی جج ولی محمد نے کی۔

استغاثہ نے ایک بار پھر ملزمان عرفان سلیم ،سجاد بنگش، علامہ اقبال ، صدیق ، محمد جلال اور عصمت اللہ پر سینٹرل جیل پشاور پر مبینہ حملے کا الزام دہراتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے اس دوران اندر داخل ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔

عدالت کو استغاثہ نے بتایا کہ واقعہ 24 فروری 2024 کو پیش آیا تھا جس پر مقدمہ درج کیا گیا۔

دوسری جانب ملزمان کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف دہشت گردی سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا حالانکہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں لہذا ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر مقدمے سے بری کیا جائے۔

انہوں نے بتایاکہ ان کے موکلوں کے خلاف سیاسی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے کیونکہ ملزمان اس وقت جیل بھرو تحریک چلا رہے تھے۔

عدالت نے مقدمہ کی سماعت مکمل ہونے اور جرم ثابت نہ ہونے پر تمام ملزمان کو مقدمے سے بری کردیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی رہنما سمیت 6 ملزمان سینٹرل جیل پشاور پر حملہ کیس میں بری

Express News

بلدیاتی نمائندوں کا مسائل حل نہ ہونے پر خیبرپختونخوا حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ

Express News

خیبرپختونخوا اسمبلی میں گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

Express News

بہن کے روٹھ کر میکے بیٹھنے پر شوہر کے گھر میں گھس کر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق

Express News

پشاور میں متنازع پارٹی کے ممکنہ انعقاد پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

Express News

وزیراعلیٰ گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور میں جلسے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو