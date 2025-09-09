دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ٹرین سروس معطل

لاہور:
دریائے چناب میں سیلابی صورت حال کے باعث متعدد سیکشنز پر ٹریک متاثر ہونے پر ٹرین سروس معطل کردی گئی اور شیڈول میں مزید تبدیلی کا امکان ہے۔
پاکستان ریلوے کے ترجمان کے مطابق ملتان، میانوالی، راولپنڈی سیکشن پر ٹریک متاثر ہوا ہے اور اسی وجہ سے ٹرین آپریشن بند ہوگیا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ تھل ایکسپریس 129 اپ اور 130 ڈاؤن تا حکم ثانی معطل کردیا گیا ہے، مہر ایکسپریس 127 اپ اور 128 ڈاؤن کی سروس بند کر دی گئی۔
ریلوے حکام نے بتایا کہ مسافر سفر سے پہلے ٹرین کی تازہ صورت حال معلوم کریں کیونکہ سیلابی ریلے نے ٹریک کو نقصان پہنچایا ہے اور ریلوے آپریشن متاثر ہے۔
مزید بتایا گیا کہ متاثرہ سیکشن پر مرمتی کام مکمل ہونے تک ٹرینیں بند رہیں گی جبکہ مسافروں کو متبادل ٹرینوں یا راستوں سے سفر کی ہدایت کی گئی ہے۔
ریلوے ترجمان نے بتایا کہ عوام کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن فعال کر دی گئی ہے اور سیلابی صورت حال کے باعث شیڈول میں مزید تبدیلی کا امکان ہے۔