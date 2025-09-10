پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی اُڑان جاری؛ انڈیکس آج بھی نئی بلند ترین سطح پر

گزشتہ ہفتے سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے، جہاں انڈیکس کی بلندی کے مسلسل نئے ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں

اسٹاف رپورٹر September 10, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اُڑان کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں انڈیکس آج بھی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
 

بدھ کے روز بازار حصص میں کاروبار کا آغاز 121 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں انڈیکس ایک لاکھ 56 ہزار 411 پوائنٹس کی سطح پر  آ گیا۔  بعد ازاں مارکیٹ میں تیزی کا رجحان پیدا ہوا اور 456 پوائنٹس  کے اضافے کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 57 ہزار 028 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔

مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد قائم ہونے کے ساتھ ہی تیزی کا رجحان غالب رہا، جس کے بعد بتدریج انڈیکس میں 465 اور 675 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں انڈیکس بالترتیب ایک لاکھ 57 ہزار 238 اور پھر ایک لاکھ 57 ہزار 349 پوائنٹس کی نئی ریکارڈ ساز سطح پر پہنچ گیا۔

واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے،  جہاں انڈیکس  کی بلندی کے مسلسل نئے ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

Sep 10, 2025 11:41 PM |
کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

Sep 10, 2025 11:22 PM |
فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:07 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

کرپٹو کرنسی کی زیادہ تر ڈیلنگ ہنڈی اور حوالے کے ذریعے ہونے کا انکشاف

Express News

آسان خدمت مرکز منصوبے کیلئے خدمات پیش کرنے پر آذربائیجان کا مشکور ہوں، وزیراعظم

Express News

انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید تنزلی

Express News

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت بغیر کسی رد و بدل کے بلند ترین سطح پر

Express News

معاشی اشاروں کی سمت درست، حکومت اصلاحات میں آگے بڑھ رہی ہے، وزیر خزانہ

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی اُڑان جاری؛ انڈیکس آج بھی نئی بلند ترین سطح پر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو