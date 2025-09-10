سویڈن کی حال ہی میں وزیرِ صحت بننے والی ایلیزابیت لان اپنی پہلی ہی پریس کانفرنس میں بے ہوش ہوکر اسٹیج پر گر گئیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب وزیراعظم اُولف کرسٹرشَن اور وزیرِ توانائی و صنعت ایبا بُش اُن کے ساتھ کھڑے تعارف کروا رہے تھے۔
جیسے ہی وزیر صحت ایلیزابیت لان ڈگمگائیں، ساتھی وزیر ایبا بُش فوراً آگے بڑھیں اور ان کی سہارا دینے کی کوشش کی۔
یہ منظر کیمروں میں قید ہو کر لمحوں میں خبروں کی زینت بن گیا۔
پریس کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر صحت ایلیزابیت لان نے خود ہی ہلکا سا طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی عام منگل نہیں تھا۔ کبھی کبھار شوگر لیول ڈراما کرا دیتا ہے۔
ان کے اس جملے نے سنجیدہ ماحول کو مزاح میں تبدیل کردیا۔
ابھی تک یہ تو واضح نہیں کہ اس اچانک گرنے سے وہ زخمی ہوئیں یا نہیں، مگر غیر ملکی میڈیا اور ان کے مداحوں کے مطابق یہ انٹری یقینا ʼیادگارʼ ثابت ہوئی۔
سوشل میڈیا پر صارفین مزاحیہ تبصرے کر رہے ہیں کہ "سویڈش ہیلتھ منسٹر نے ہیلتھ ایشو سے ہی اننگز شروع کی!"