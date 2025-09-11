کراچی میں مون سون سسٹم کے اثرات باقی، محکمہ موسمیات کی بارش سے متعلق نئی پیشگوئی

مون سون سسٹم بلوچستان کی جانب منتقل ہوگیا جسے بحیرہ عرب سے نمی مل رہی ہے

آفتاب خان September 11, 2025
facebook whatsup

کراچی میں حالیہ مون سون سسٹم اچھی بارش برسانے کے بعد بلوچستان کی جانب منتقل ہوگیا تاہم سسٹم کے اثرات اب بھی شہر میں باقی ہیں۔

چیف میٹرولوجسٹ کراچی امیر حیدر لغاری کے مطابق آج شہر کا مطلع کہیں مکمل اور کہیں جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے جبکہ مضافاتی علاقوں سمیت شہر میں ہلکی بارش کا امکان رہے گا۔

محکمہ موسمیات کے چیف کا کہنا ہے کہ جمعہ سے مطلع جزوی اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔

بلوچستان منتقل ہونے والے سسٹم کو بحیرہ عرب سے نمی مل رہی ہے جس کے تسلسل کے سبب نچلی سطح کے بادلوں کی وجہ سے جمعہ کو بھی کبھی کبھار پھوار اور بوندا باندی کا امکان رہے گا۔

چیف میٹرولوجسٹ کراچی نے واضح کیا کہ شہر میں موسلادھار بارشیں ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

واضح رہے کہ مون سون کے سسٹم کے تحت کراچی میں 8 سے 11 ستمبر کے دوران وقفے وقفے سے درمیانی سے تیز بارش ہوئی جس کے باعث ڈیموں میں پانی کی سطح بلند ہونے اور ندی نالوں میں طغیانی سے قریبی علاقے زیر آب آگئے۔

کراچی میں بارشوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |
گجروں کی وجہ سے ائیرپورٹ پر بھاری جرمانہ، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

گجروں کی وجہ سے ائیرپورٹ پر بھاری جرمانہ، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 11, 2025 03:05 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

سپریم کورٹ، نور مقدم قتل نظرثانی کیس سماعت کیلئے مقرر کردیا گیا

Express News

حالیہ سیلاب کے پیش نظر20 لاکھ نوجوانوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تربیت دی جائے گی، رانا مشہود

Express News

جامعہ کراچی؛ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ میں چار سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ ہائیکورٹ میں عدالتی نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی کا آغاز

Express News

کراچی میں موسلادھار بارش کا سبب بنے والا مون سون کا سلسلہ بلوچستان منتقل

Express News

فیک کالز اور وٹس ایپ کے ذریعے اراکین سینیٹ کو بھی لوٹ لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو