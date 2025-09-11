لاہور: نشتر کالونی میں  پراپرٹی ڈیلر شہری کے اندھے قتل کا ڈراپ سین

لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں پراپرٹی ڈیلر شہری کے اندھے قتل کا ڈراپ سین ہوگیا جب کہ ملزمان 24 گھنٹوں میں گرفتار کرلیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق مقتول ارشاد کا سالہ ہی مرکزی ملزم نکلا، ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے قتل کی واردات کا نوٹس لیا تھا اور ایس پی انویسٹی گیشن ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر ایاز حسین کی سربراہی میں ملزمان کو گرفتار کرنے کے لئے ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔
انچارج انویسٹی گیشن تھانہ نشتر کالونی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے 2ملزمان کو گرفتار کیا، گرفتار ملزمان میں مرکزی ملزم اور اس کا ساتھی شامل ہے۔
ایس ایس پی انویسٹی گیشن محمد نوید نے کہا کہ ملزمان نے 20ملین رقم ہتھیانے کی وجہ سے شہری ارشاد کو فائرنگ کرکے قتل کردیا تھا، مرکزی ملزم نے ساتھی ملزم کے ساتھ مل کر شہری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ماسٹر مائنڈ مرکزی ملزم کا ساتھی قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی ملزم اپنے بہنوئی کے قتل کی ایف آئی آر سے لیکر تدفین تک تمام کاموں میں پیش پیش رہا، مرکزی ملزم نے ایف آئی آر میں موقع کا گواہ بننے کی بھی کوشش کی، ملزمان کو پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے کہا کہ ملزمان اب پولیس کی گرفت میں ہیں مضبوط چالان مرتب کروا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
ایس ایس پی انویسٹی گیشن محمد نوید نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا، انہوں نے پولیس ٹیم کے لئے تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔