پیٹ کمنز ایشیز سیریز میں شرکت کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار

کمنز جولائی میں دورہ ویسٹ انڈیز کے بعد سے کمر کی تکلیف کا شکار ہیں۔

اسپورٹس ڈیسک September 11, 2025
facebook whatsup

آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز ایشیز سیریز میں شرکت کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز ان دنوں کمر کی تکلیف سے دوچار ہیں اور ایشیز سے قبل مکمل فٹنس حاصل کرنے کیلیے پرامید ہیں۔

مگر دوسری جانب وہ پہلے ٹیسٹ تک خود کو فٹ ثابت کرنے کے حوالے سے غیر یقینی کا بھی شکار ہیں۔

وہ جولائی میں دورہ ویسٹ انڈیز کے بعد سے کمر کی تکلیف کا شکار ہیں اور گزرتا ہوا وقت ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے۔

کمنز کے اسکین ٹیسٹ میں ان کے بون اسٹریس کا شکار ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں رننگ اور بولنگ دونوں سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

پیٹ کمنز اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں پرتھ میں انگلینڈ کے خلاف 21 نومبر سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ سے قبل ہی اپنی فٹنس ثابت کرنا ہوگی۔

انہوں نے امید بھی ظاہر کی کہ وہ اس میچ سے چھ ہفتے قبل بولنگ پریکٹس شروع کردیں گے۔

ایک تقریب کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے، اس لیے میں فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر کارفرما ہوں۔ اگلے چند ہفتے تو مجھے مکمل آرام کرنا ہے، نہ تو رننگ کرنا ہے اور نہ ہی بولنگ کرسکتا ہوں۔

اگر پیٹ کمنز پہلے ایشیز ٹیسٹ سے قبل مکمل فٹ نہیں ہوئے تو پھر ٹیم میں ان کی جگہ اسکاٹ بولینڈ کو مل سکتی ہے جبکہ بولنگ اٹیک میں تجربہ کار مچل اسٹارک، جوش ہیزل ووڈ اور ناتھن لائن کی شمولیت یقینی ہے۔

پیٹ کمنز کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ میں خاطر خواہ آپشنز موجود ہیں، ہم اس معاملے میں کافی بہتر پوزیشن میں ہے، کئی پیسرز موقع کے منتظر ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

 Sep 11, 2025 07:15 PM |
اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

ایشیا کپ 2025: بھارت نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے باآسانی شکست دیدی

Express News

ایشیز سے قبل انگلینڈ کی پریشانیاں کم ہونے لگیں

Express News

پاکستانی کھلاڑیوں کو سہ فریقی سیریز میں اچھی کارکردگی کا پھل مل گیا

Express News

پاکستان کیساتھ ون ڈے سیریز، جنوبی افریقی ویمنز ٹیم کل لاہور پہنچے گی

Express News

سواریز کو حریف کوچ پر تھوکنا مہنگا پڑ گیا، پابندی عائد

Express News

یورپی ایف کلاس چیمپئن شپ میں نشانہ باز اسد واحد کا شاندار کارنامہ، پاکستان کا پرچم بلند کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو