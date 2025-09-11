خاران نامعلوم مسلح افراد کا خانہ بدوشوں پر حملہ، تین بھائیوں سمیت 4 افراد قتل، 4 اغوا

علاقے میں مواصلاتی نیٹ ورک کی عدم دستیابی کے باعث پولیس کو واقعے کی اطلاع تاخیر سے موصول ہوئی، پولیس حکام

سردار حمید خان September 11, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کوئٹہ:

بلوچستان کے ضلع خاران کے دور دراز پہاڑی علاقے خوکاب میں نامعلوم مسلح افراد نے خانہ بدوشوں کے کیمپ پر حملہ کرکے تین بھائیوں سمیت 4 افراد کو قتل اور دیگر 4 افراد کو اغوا کر لیا۔

ایکسپریس نیوز کو ڈپٹی کمشنر خاران منیر احمد نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک اور اغوا ہونے والے تمام افراد مقامی ہیں اور محمد حسنی بلوچ قبیلے کی ذیلی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق مذکورہ دلخراش واقعہ بدھ کو صبح خاران سے تقریباً 70 کلومیٹر مشرق کی جانب تحصیل پتکن کے پہاڑی علاقے خوکاب میں پیش آیا اور مقتولین خانہ بدوش تھے اور خیموں میں رہائش پذیر تھے۔

پولیس ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے خانہ بدوشوں کے خیموں پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جنگی خان، صاحب خان، نصرت عرف اشرف ولد نیک محمد اور ان کے رشتہ دار ثنا اللہ پیری موقع پر جاں بحق ہو گئے۔

واقعے کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ حملہ آوروں نے صابر اور مقتول ثنا اللہ کے تین بھائیوں بہادر خان، نوکر خان اور احمد خان کو اغوا کر کے نامعلوم مقام کی طرف فرار ہو گئے۔

علاقے میں مواصلاتی نیٹ ورک کی عدم دستیابی کے باعث پولیس کو واقعے کی اطلاع تاخیر سے موصول ہوئی اور متاثرہ خاندان نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع نہیں دی تاہم پولیس نے اپنے ذرائع سے خبر ملنے پر موقع پر پہنچ کر خاندان کے بیانات قلم بند کیے جبکہ خاندان نے کسی کو ملزم نامزد کرنے سے گریز کیا۔

 ڈپٹی کمشنر خاران منیر احمد نے بتایا کہ علاقے میں رہائش پذیر افراد کے مابین قبائلی تنازعات موجود ہیں لیکن اس واقعے کی حتمی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہو سکیں۔

ڈی ایس پی کے مطابق پولیس مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے جن میں قبائلی دشمنی، دہشت گردی یا دیگر ممکنہ عوامل شامل ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے اور چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں یہ واقعہ بلوچستان کے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بیوی سے بھی زیادہ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؛ اکشے کمار نے خود راز فاش کردیا

بیوی سے بھی زیادہ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؛ اکشے کمار نے خود راز فاش کردیا

Sep 12, 2025 02:10 AM |
قطر پر حملہ افسوسناک لیکن حماس کا پیچھا کرنا جائز ہدف ہے؛ امریکی مندوب

قطر پر حملہ افسوسناک لیکن حماس کا پیچھا کرنا جائز ہدف ہے؛ امریکی مندوب

 Sep 12, 2025 01:42 AM |
موسیقی کے عالمی مقابلے میں اسرائیل شریک ہوا تو بائیکاٹ کریں گے؛ آئرلینڈ

موسیقی کے عالمی مقابلے میں اسرائیل شریک ہوا تو بائیکاٹ کریں گے؛ آئرلینڈ

Sep 12, 2025 12:56 AM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، کورنگی کاز وے ندی میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی، مختلف واقعات میں 2 خواتین جاں بحق ہوگئیں

Express News

کراچی، 70 کے قریب بچیوں سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار، موبائل فون سے ویڈیوز بھی برآمد

Express News

کراچی، 70 کے قریب بچیوں سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار، موبائل فون سے ویڈیوز بھی برآمد

Express News

خاران نامعلوم مسلح افراد کا خانہ بدوشوں پر حملہ، تین بھائیوں سمیت 4 افراد قتل، 4 اغوا

Express News

راولپنڈی، بچوں سے زیادتی کے دو ملزمان کو عمر قید کی سزا، جرمانہ بھی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو