شجاع آباد سیلابی ریلا، چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون محکمہ ایریگیشن پر برس پڑے

شجاع آباد شہر کو بچانے کے لیے صورتحال پر مکمل ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup
ملتان:

وفاقی وزیر و چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے شجاع آباد کے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا جہاں انہوں نے بھوپت والا بند کی صورتحال کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے محکمہ ایریگیشن کی ناقص کارکردگی اور غفلت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے سنگین حالات کے باوجود محکمہ ایریگیشن نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث بھوپت والا بند ٹوٹا۔

شجاع آباد شہر کو ممکنہ سیلابی صورتحال سے محفوظ رکھنے کے لیے سیکنڈ دفاعی لائن پر کام تیزی سے جاری ہے۔

بستی پریت اور موضع خیرپور کے علاقوں میں بند کو مضبوط بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں جبکہ شجاع آباد شہر کو بچانے کے لیے صورتحال پر مکمل ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔

وفاقی وزیر کے استفسار پر صوبائی وزیر کاظم پیرزادہ بھی فوری طور پر شجاع آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے واضح ہدایت دی کہ شہر اور عوام کو بچانے کے لیے فی الفور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی وزیر کی جانب سے دی گئی ہدایات پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا اور سیکنڈ ڈیفنس لائن کو مضبوط بنانے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد نے بتایا کہ بھوپت والا بند کے قریبی علاقوں جیسے ماہڑہ، محرم بستی، نئی بستی، بنگالہ موڑ اور نواں شہر سے آبادی اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیمیں ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔

ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، محکمہ سول ڈیفنس اور دیگر ادارے شجاع آباد شہر کو بچانے کے لیے دن رات متحرک ہیں جبکہ مقامی آبادی سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔

موجودہ صورتحال کے پیش نظر شہر کے اطراف میں مزید بندوں کو بھی ری انفورس کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ ممکنہ خطرات سے نمٹا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 02:54 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

 Sep 12, 2025 12:30 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بارش اور سیلاب بربادی کی داستان چھوڑ گیا، اسکیم 33 تاحال ڈوبا ہوا ہے

Express News

ہر ریٹائر جج کو تین تین پولیس اہلکار دیے جائیں، سپریم کورٹ کا محکمہ داخلہ کو خط

Express News

جلال پور پیر والا میں انخلا آپریشن مکمل

Express News

سیلاب اور بارشوں سے اموات کی تعداد 900 تک پہنچ گئی

Express News

ہیڈ پنجند اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز، ستلج، راوی، چناب میں صورتحال قابو میں ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے

Express News

سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان پر وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو