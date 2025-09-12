یورپی یونین کا اسرائیلی وزیروں پر پابندیوں اور تجارتی تعلقات محدود کرنے کا مطالبہ

یورپی کمیشن کی صدر نے بدھ کے روز اپنے سالانہ خطاب میں یہ اقدامات تجویز کیے تھے

September 12, 2025
برسلز: یورپی یونین کے قانون سازوں نے غزہ جنگ کے پیش نظر اسرائیل کے دو انتہا پسند وزیروں پر پابندیاں عائد کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

یورپی پارلیمان میں جمعرات کو پیش کی گئی ایک غیر پابند قرارداد میں یورپی کمیشن کی صدر ارُسلا فان ڈیر لائن کے اعلان کی توثیق کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیرِ خزانہ بیزلیل اسموٹریچ اور وزیرِ قومی سلامتی ایتامار بن گویر پر پابندیاں لگائی جائیں۔

قرارداد میں یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان دوطرفہ امداد اور تجارتی معاہدے کو جزوی طور پر معطل کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔

یورپی کمیشن کی صدر نے بدھ کے روز اپنے سالانہ خطاب میں یہ اقدامات تجویز کیے تھے تاہم اس کی منظوری اب یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے فیصلے پر منحصر ہوگی۔

ماہرین کے مطابق غزہ جنگ پر یورپی یونین کے ممالک کے درمیان گہری تقسیم کے باعث ان اقدامات کی منظوری مشکل ہوگی۔

دوسری جانب، یورپی یونین پر غزہ کی صورتحال پر سخت مؤقف اختیار نہ کرنے پر عالمی سطح پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔

 
