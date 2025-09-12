سپر ٹیکس کیس کی سماعت؛ سپریم کورٹ نے ایف بی آر وکیل سے وضاحتیں طلب کرلیں

شوکاز نوٹس کے بعد درخواست دائر ہوئی، یہ تو ’’آ بیل مجھے مار‘‘ والی صورتحال ہے، جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران  عدالت عظمیٰ نے ایف بی  آر وکیل سے وضاحتیں طلب کرلیں۔

سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران ایف بی آر کی وکیل عاصمہ حامد نے مؤقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کے فیصلے کے دو پیراگرافس میں تضاد پایا جاتا ہے، ایک جگہ لکھا ہے ٹیکس نہیں لگے گا اور دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ لگے گا۔

جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپر ٹیکس کمپنیوں سے لیا جا رہا ہے لیکن نقصان 60 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ حکومت ایسی پالیسیاں کیوں بنا رہی ہے جن سے سینئر شہری متاثر ہوں۔

عاصمہ حامد نے جواب دیا کہ وہ صرف قانونی نکات پر عدالت کی معاونت کر سکتی ہیں، فائدہ یا نقصان پر بات ان کے دائرہ کار میں نہیں۔

جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ کیا پروویڈنٹ فنڈ میں کٹوتی بھی ہوتی ہے اور یہ فنڈ بیواؤں کو بھی دیا جاتا ہے؟ اگر نیٹ بینیفشریز بیوائیں ہوں تو کیا کمپنیاں رقم دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شوکاز نوٹس کے بعد درخواست دائر ہوئی، یہ تو ’’آ بیل مجھے مار‘‘ والی صورتحال ہے۔

سماعت کے دوران ایف بی آر کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ سیکشن فور سی اور سیکشن 9 کو ملا کر پڑھا جانا چاہیے، تاہم دونوں سیکشنز میں انکم کی تعریف اوور رائیٹ نہیں ہو رہی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے دریافت کیا کہ ان سیکشنز کو ایک ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور کیا ان پر انکم سے استثنیٰ حاصل ہے؟

ایف بی آر کے ممبر ڈاکٹر اشتیاق نے کہا کہ یہاں بات آمدن کی ہو رہی ہے جبکہ ایکٹ کے تحت ٹیکس ریٹ فکس ہوتا ہے۔ عاصمہ حامد نے مزید وضاحت دی کہ 1979 کے آرڈیننس کے بعد ترمیم میں ٹیکس ریٹ مقرر کیا گیا تھا۔

بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت پیر کی صبح ساڑھے 9 بجے تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 02:54 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

 Sep 12, 2025 12:30 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بارش اور سیلاب بربادی کی داستان چھوڑ گیا، اسکیم 33 تاحال ڈوبا ہوا ہے

Express News

ہر ریٹائر جج کو تین تین پولیس اہلکار دیے جائیں، سپریم کورٹ کا محکمہ داخلہ کو خط

Express News

جلال پور پیر والا میں انخلا آپریشن مکمل

Express News

سیلاب اور بارشوں سے اموات کی تعداد 900 تک پہنچ گئی

Express News

ہیڈ پنجند اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز، ستلج، راوی، چناب میں صورتحال قابو میں ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے

Express News

سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان پر وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو