فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

سوشل میڈیا پر اداکار کی دوسری شادی سے متعلق چہ مگوئیاں کی جارہی ہیں

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup

سوشل میڈیا پر پاکستان کے مشہور اداکار و میزبان فہد مصطفیٰ کی دوسری شادی کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ 

فہد مصطفیٰ جو اپنے پروگرام کی بہترین میزبانی کیلئے مشہور ہیں ایک مرتبہ پھر خبروں کی سرخیوں میں ہے۔ اس مرتبہ بھی فہد کی دوسری شادی کی افواہیں سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ 

فہد اور ان کی اہلیہ ثنا فہد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے اس خوبصورت جوڑے کے دو بچے بھی ہیں جن کا نام فاطمہ اور موسیٰ ہے۔ 

تاہم سوشل میڈیا پر اب یہ قیاس آرائیاں کی جارہی ہیں کہ فہد اور ثنا کے درمیان اختلافات ہیں اور فہد نے دوسری شادی کرلی ہے جس کے حوالے سے اداکار نے تاحال کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ 

یاد رہے کہ اس سے قبل بھی فہد مصطفیٰ کی دوسری شادی کی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 02:54 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

 Sep 12, 2025 12:30 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

Express News

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

Express News

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Express News

گجروں کی وجہ سے ائیرپورٹ پر بھاری جرمانہ، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

سلمان خان کی جان ایک مرتبہ پھر خطرے میں، شو پر مختلف پابندیاں عائد

Express News

امریکی ارب پتی نے 80 سال کی عمر میں 33 سالہ خاتون سے خفیہ شادی کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو