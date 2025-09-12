پاکستان کیلئے اچھی خبر، امریکا کیلئے پروازوں کے معاملے میں اہم پیش رفت

امریکا کی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کی ٹیم کے پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی سے مذاکرات

ویب ڈیسک September 12, 2025
اسلام آباد:

پاکستان سے امریکا کے لیے سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کے لیے خوش خبری سامنے آئی ہے، امریکا کے لیے پاکستانی پروازوں کی بحالی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ترجمان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق امریکا کی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کی ٹیم کے پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ساتھ  مذاکرات ہوئے ہیں، امریکی سفارت خانے کے نمائندوں کی معاونت سے پانچ رکنی وفد نے ہفتے بھر جاری رہنے والی ملاقاتوں کے دوران پی سی اے اے کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی۔

ان مذاکرات کا محور پاکستان کے شہری ہوا بازی سے متعلق قانونی، ریگولیٹری اور آپریشنل ڈھانچے کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس میں دونوں فریقین کے درمیان تعمیری تبادلہ خیال ہوا، جس میں ہوا بازی کے شعبے میں حفاظتی معیار اور ریگولیٹری نگرانی کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

وفد آج امریکا روانہ ہو رہا ہے جہاں وہ اپنے دورے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ اور تجزیہ کرے گا۔

ایف اے اے باضابطہ طور پر پی سی اے اے کو اپنے مشن کے نتائج سے جلد آگاہ کرے گا۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (PIA) کے سی ای او نے بھی سی اے اے ہیڈکوارٹرز میں ایف اے اے ٹیم سے ملاقات کی۔

یونائیٹڈ اسٹیٹس فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن ٹیم نے آج کراچی میں پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ساتھ اپنے مذاکرات اور اسسمنٹ کا اختتام کیا۔  5 رکنی وفد، امریکی سفارت خانے کے نمائندوں کی مدد سے، ہفتے کے دوران سی اے اے ٹیم کے ساتھ وسیع بات چیت میں مصروف رہا۔ ان مباحثوں میں سول ایوی ایشن کو کنٹرول کرنے والے پاکستان کے قانونی، ریگولیٹری اور آپریشنل فریم ورک کا جائزہ لینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔

اختتامی سیشن میں خیالات کا تعمیری تبادلہ ہوا جس کے دوران دونوں فریقوں نے ہوابازی کی حفاظت اور ریگولیٹری نگرانی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

 وفد آج امریکا روانہ ہوگا جہاں وہ اپنے دورے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گا اور غور و خوض کرے گا۔ مقررہ وقت میں، ایف اے اے رسمی طور پر سی اے اے پاکستان  کو ان کی تشخیص کے نتائج سے آگاہ کرے گا۔

قومی کیریئر، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے سی ای او نے بھی سی اے اے ہیڈکوارٹر میں ایف اے اے ٹیم لیڈر سے ملاقات کی۔ اپنے اختتامی کلمات میں ایف اے اے ٹیم کے رہنما نے ڈائریکٹر جنرل سی اے اے نادر شفیع ڈار کا پرتپاک روایتی پاکستانی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔

پاکستان کے ایوی ایشن سیفٹی میکانزم کے بارے میں ٹیم کی جامع سہولت فراہم کرنے میں تعاون کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی ایوی ایشن کی ٹیم کے دورہ پاکستان اور اس کے نتائج پر فی الوقت کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ترجمان سی اے اے کے مطابق ڈی جی سی اے اے اور ان کی ٹیم کا ٹریک ریکارڈ، یورپی یونین اور برطانیہ کے لیے براہ راست راستوں کو بحال کرنے میں ان کی کامیابی مستقبل کے لیے امید افزاء رویے کی عکاس ہے،  پاکستان ایک ایسے سازگار نتائج کے لیے پرامید ہے جو بالآخر امریکا کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔
