پاکستان کیلئے اچھی خبر، امریکا کیلئے پروازوں کے معاملے میں اہم پیش رفت

اسلام آباد:
پاکستان سے امریکا کے لیے سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کے لیے خوش خبری سامنے آئی ہے، امریکا کے لیے پاکستانی پروازوں کی بحالی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ترجمان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق امریکا کی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کی ٹیم کے پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، امریکی سفارت خانے کے نمائندوں کی معاونت سے پانچ رکنی وفد نے ہفتے بھر جاری رہنے والی ملاقاتوں کے دوران پی سی اے اے کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی۔
ان مذاکرات کا محور پاکستان کے شہری ہوا بازی سے متعلق قانونی، ریگولیٹری اور آپریشنل ڈھانچے کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس میں دونوں فریقین کے درمیان تعمیری تبادلہ خیال ہوا، جس میں ہوا بازی کے شعبے میں حفاظتی معیار اور ریگولیٹری نگرانی کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
وفد آج امریکا روانہ ہو رہا ہے جہاں وہ اپنے دورے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ اور تجزیہ کرے گا۔
ایف اے اے باضابطہ طور پر پی سی اے اے کو اپنے مشن کے نتائج سے جلد آگاہ کرے گا۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (PIA) کے سی ای او نے بھی سی اے اے ہیڈکوارٹرز میں ایف اے اے ٹیم سے ملاقات کی۔
ترجمان سی اے اے کے مطابق ڈی جی سی اے اے اور ان کی ٹیم کا ٹریک ریکارڈ، یورپی یونین اور برطانیہ کے لیے براہ راست راستوں کو بحال کرنے میں ان کی کامیابی مستقبل کے لیے امید افزاء رویے کی عکاس ہے، پاکستان ایک ایسے سازگار نتائج کے لیے پرامید ہے جو بالآخر امریکا کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔