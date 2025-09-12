جیولین اسٹار ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا ایک بار پھر مدمقابل آنے کو تیار

نیرج چوپڑا نے ارشد ندیم کو بھارت میں مقابلے کی دعوت دی تھی لیکن پہلگام واقعے کے بعد یہ دعوت واپس لے لی تھی۔

اسپورٹس ڈیسک September 12, 2025
پیرس اولمپک کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور بھارت کے نیرج چوپڑا ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق دونوں کھلاڑی مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان چار روزہ کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مدمقابل آئیں گے۔

پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کو 40 سال بعد پہلا اولمپک طلائی تمغہ دلایا تھا جبکہ بھارتی پلیئر نیرج چوپڑا نے سلور میڈل حاصل کیا تھا۔

اس موقع پر دونوں کے خاندانوں نے ایک دوسرے کے لیے مثبت جذبات کا اظہار کیا تھا تاہم حالیہ تنازعہ کے بعد دونوں کھلاڑیوں نے تعلقات کو کمزور قرار دیا ہے۔

بھارتی پلیئر نیرج چوپڑا نے واضح کیا ہے کہ وہ ارشد ندیم کے قریبی دوست نہیں رہے جبکہ ارشد ندیم نے بھی کہا کہ جیت اور ہار کھیل کا حصہ ہے۔

جب نیرج جیتا تھا تو میں نے اسے مبارکباد دی تھی جب میں نے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تو اس نے میرے لیے نیک خواہشات کااظہار کیا تھا۔

اپریل میں نیرج چوپڑا نے ارشد ندیم کو بھارت میں مقابلے کی دعوت دی تھی لیکن پہلگام واقعے کے بعد یہ دعوت واپس لے لی گئی۔

نیرج چوپڑا حالیہ فارم میں عمدہ کارکردگی دکھا رہے ہیں جبکہ ارشد ندیم جولائی میں کی گئی پنڈلی کی سرجری کے بعد واپسی کریں گے ۔

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ مقابلوں کا جیولین فائنل 18 ستمبر کو ہوگا۔
