مال گاڑی حادثہ؛ پچھلی ٹرین کا ڈرائیور، اگلی کا گارڈ اور اسٹیشن ماسٹر ذمہ دار قرار

پہلی ٹرین کا گارڈ مطلوبہ سیفٹی اقدامات لینے اور اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دینے میں ناکام رہا، جوائنٹ سرٹیفکیٹ رپورٹ

طالب فریدی September 12, 2025
لاہور:

حبیب آباد اور رینالہ خورد کے درمیان گزشتہ روز دو مالی گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے کی جوائنٹ سرٹیفکیٹ رپورٹ سامنے آگئی۔

جوائنٹ سرٹیفکیٹ رپورٹ میں پچھلی ٹرین کے ڈرائیور، اگلی ٹرین کے گارڈ اور اسٹیشن ماسٹر رینالہ خورد کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق اسٹیشن ماسٹر رینالہ خورد نے پوری ٹرین پہنچنے کو یقینی بنائے بغیر پیچھے سے آنے والی مال گاڑی کے لیے کلیئرنس سگنل دیا۔ پہلی ٹرین کا گارڈ مطلوبہ سیفٹی اقدامات لینے اور اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دینے میں ناکام رہا۔

ٹرین ڈرائیور نے کاشن آرڈرز پر عمل نہیں کیا، لائن پر اگلی مال گاڑی کے لوڈ کو نہ دیکھ سکا اور اوور اسپیڈ کے باعث کنٹرول نہ کر سکا۔ مال گاڑیوں کے حادثے میں ٹکرانے والی گاڑی کا اسسٹنٹ ٹرین ڈرائیور امتیاز جاں بحق ہوگیا تھا۔

ابتدائی رپورٹ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کو ارسال کر دی گئی۔

وفاقی وزیر ریلوے نے ٹرین حادثے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے حادثے کی مفصل رپورٹ مانگی تھی۔ مال گاڑیوں کے حادثے کی وجہ سے مسافر ٹرینوں کا شیڈول درہم برہم ہوگیا تھا۔
