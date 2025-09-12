کراچی انٹربورڈ : آرٹس ریگولر گروپ کے نتائج کا اعلان

کراچی:
اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ بارہویں جماعت آرٹس ریگولر گروپ کے سالانہ امتحانات برائے 2025ء کے نتائج کا اعلان کردیا۔
چیئرمین انٹربورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ آرٹس ریگولر گروپ کے امتحانات میں IDA RIEU ہائر سیکنڈری اسکول فار بلائنڈ اینڈ ڈیف کے طالبعلم ہنس راج ولد مکیش کمار رول نمبر 938852 نے ٹوٹل 1100میں سے 953 نمبرز اے ون گریڈ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔
اقراء حفاظ گرلز سائنس کالج بلاک بی نارتھ ناظم آباد کی طالبہ انشرح بنت محمد امین رول نمبر 950006 نے 936 اے ون گریڈ کے ساتھ دوسری پوزیشن جبکہ اسی کالج کی طالبہ سیدہ خضریٰ امیر بنت سید رزاق امیر رول نمبر 950012 نے 934 نمبرز اے ون گریڈ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
ناظم امتحانات زرینہ راشد نے بتایا کہ آرٹس ریگولر گروپ کے امتحانات میں 10ہزار 55 امیدواروں نے رجسٹریشن حاصل کی، 9 ہزار 488 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جس میں سے 3ہزار 876امیدوار کامیاب قرار پائے اس طرح کامیابی کا تناسب 40.85 فیصد رہا۔
ان امتحانات میں 20امیدوار اے ون گریڈ، 236 اے گریڈ، 793 بی گریڈ، 1353 سی گریڈ، 1328 ڈی گریڈ اور 146 ای گریڈ میں کامیاب قرار پائے جبکہ 2 امیدوار پاس ہوئے۔
نتائج بورڈ کی ویب سائٹ www.biek.edu.pk پر اپ لوڈ کردیئے گئے ہیں (اسے دیکھنے کے لیے درج بالا لنک پر کلک کریں)۔
امیدوا ر اپنے نتائج اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی آفیشل اینڈرائڈ ایپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ ایپ کو گوگل پلے اسٹور پر BIEK کے نام سے سرچ کر کے موبائل میں انسٹال کیا جاسکتا ہے۔
چیئرمین فقیر محمد لاکھو نے کامیاب طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ انٹربورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات برائے 2025ء میں مختلف گروپس کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کردیا ہے، اس حوالے سے سائنس پری انجینئرنگ گروپ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو تقریب میں میرٹ سرٹیفکیٹ دیئے گئے ہیں جبکہ جلد دیگر گروپس کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں تقریب منعقد کر کے انہیں بھی میرٹ سرٹیفکیٹس دیئے جائیں گے اور تقریب میں طلبہ کے ساتھ والدین اور میڈیا کو بھی مدعو کیا جائے گا۔