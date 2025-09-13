اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز کا فون ہیک، ترک ہیکر کی ویڈیو کال وائرل

اسرائیلی وزیر دفاع نے نازیبا الفاظ سن کر فوراً کال کاٹ دی

ویب ڈیسک September 13, 2025
facebook whatsup

اسرائیلی وزیرِ دفاع یسرائیل کاٹز کو اُس وقت شدید خفت کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ترک ہیکر نے براہِ راست ان کے فون نمبر پر رابطہ کر کے مختصر ویڈیو کال کی اور اس کی جھلک سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔

رپورٹس کے مطابق ہیکر نے جیسے ہی کال کنیکٹ کی تو وزیر دفاع نے جواب دے دیا، لیکن چند ہی لمحوں میں ہیکر نے ان پر نازیبا الفاظ کی بوچھاڑ شروع کر دی۔

جس پر کاٹز نے فوراً کال منقطع کر دی۔ ہیکر نے اس چند سیکنڈ کے کلپ اور وزیر کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔

اسرائیلی میڈیا نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر دفاع کے فون پر حالیہ دنوں میں مختلف ممالک سے منظم کالز اور دھمکی آمیز پیغامات آ رہے ہیں۔

وزیر دفاع کاٹز نے بھی ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ کئی گروہ انہیں مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔

تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ دباؤ میں آنے کے بجائے دشمن کمانڈروں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کرتے رہیں گے۔

یہ واقعہ دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی فضائی حملوں کے صرف دو دن بعد پیش آیا۔

یاد رہے کہ اسی ہفتے کے آغاز میں کاٹز نے متنبہ کیا تھا کہ غزہ پر "خوفناک طوفان" ٹوٹنے والا ہے۔

I waited for confirmation.
Now you have it from Katz himself.

He admits his phone was targeted, calls and messages nonstop. Meaning the so-called “leak” was never fake.

When the target validates the hack, you don’t need any more proof. https://t.co/2s8v50sEBs pic.twitter.com/zVWfDsMqfa

— Tugay Er (@er_tugay_) September 11, 2025
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خوبرو اداکارہ دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ؛ گولڈی برار گینگ کی خوفناک دھمکی

خوبرو اداکارہ دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ؛ گولڈی برار گینگ کی خوفناک دھمکی

 Sep 13, 2025 01:07 AM |
سکندر کی ناکامی کے بعد سلمان خان نے نئی فلم کی شوٹنگ پر پوجا پاٹ رکھ لی

سکندر کی ناکامی کے بعد سلمان خان نے نئی فلم کی شوٹنگ پر پوجا پاٹ رکھ لی

Sep 12, 2025 11:48 PM |
ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

 Sep 12, 2025 04:26 PM |

رائے

آہنی مکا ضروری ہے!

آہنی مکا ضروری ہے!

Sep 13, 2025 02:01 AM |
ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

Sep 13, 2025 01:56 AM |
ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

Sep 13, 2025 01:49 AM |

متعلقہ

Express News

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور

Express News

برطانیہ میں مسلم مخالف بیان پر نرس کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑگئے؛ لائسنس بھی منسوخ

Express News

متحدہ عرب امارات میں طویل تعطیلات؛ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Express News

بھارتی فوج نے اپنے ہی شہریوں کو بھون ڈالا؛ 10 ہلاک

Express News

فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر مکمل پابندی کی تجویز

Express News

قطر پر حملے کے بعد امارات کا سخت ردعمل، اسرائیلی سفیر کو طلب کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو