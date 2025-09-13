اسرائیلی وزیرِ دفاع یسرائیل کاٹز کو اُس وقت شدید خفت کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ترک ہیکر نے براہِ راست ان کے فون نمبر پر رابطہ کر کے مختصر ویڈیو کال کی اور اس کی جھلک سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔
رپورٹس کے مطابق ہیکر نے جیسے ہی کال کنیکٹ کی تو وزیر دفاع نے جواب دے دیا، لیکن چند ہی لمحوں میں ہیکر نے ان پر نازیبا الفاظ کی بوچھاڑ شروع کر دی۔
جس پر کاٹز نے فوراً کال منقطع کر دی۔ ہیکر نے اس چند سیکنڈ کے کلپ اور وزیر کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔
اسرائیلی میڈیا نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر دفاع کے فون پر حالیہ دنوں میں مختلف ممالک سے منظم کالز اور دھمکی آمیز پیغامات آ رہے ہیں۔
وزیر دفاع کاٹز نے بھی ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ کئی گروہ انہیں مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ دباؤ میں آنے کے بجائے دشمن کمانڈروں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کرتے رہیں گے۔
یہ واقعہ دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی فضائی حملوں کے صرف دو دن بعد پیش آیا۔
یاد رہے کہ اسی ہفتے کے آغاز میں کاٹز نے متنبہ کیا تھا کہ غزہ پر "خوفناک طوفان" ٹوٹنے والا ہے۔
I waited for confirmation.
— Tugay Er (@er_tugay_) September 11, 2025
Now you have it from Katz himself.
He admits his phone was targeted, calls and messages nonstop. Meaning the so-called “leak” was never fake.
When the target validates the hack, you don’t need any more proof. https://t.co/2s8v50sEBs pic.twitter.com/zVWfDsMqfa