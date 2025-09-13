فلسطین کے دو ریاستی حل سے متعلق نیویارک اعلامیہ پر پاکستان کا مؤقف سامنے آگیا

پاکستان نے فلسطین کے دو ریاستی حل کے نفاذ سے متعلق “نیو یارک اعلامیہ” کے حق میں ووٹ دیا ہے، عاصم افتخار

September 13, 2025
فائل فوٹو

اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے بتایا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل اور دو ریاستی حل کے نفاذ سے متعلق “نیو یارک اعلامیہ” کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ اعلامیہ حال ہی میں نیویارک میں 28 تا 30 جولائی 2025 منعقدہ اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس کے نتیجے میں منظور کیا گیا۔

پاکستانی مندوب کے مطابق اس اقدام کے ذریعے پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر اپنی دیرینہ اور اصولی پوزیشن کو دہرا دیا ہے۔ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فلسطینی عوام کو حقِ خود ارادیت حاصل ہے اور وہ ایک آزاد، قابلِ عمل اور متصل فلسطینی ریاست قائم کریں جس کی سرحدیں 1967ء سے پہلے کی بنیاد پر ہوں اور جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ یہ موقف اقوامِ متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے۔

سفیر عاصم افتخار نے مزید کہا کہ “نیو یارک اعلامیہ” کی توثیق اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام کے لیے پرعزم رہا ہے۔

پاکستان نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھی شدید مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں 64 ہزار سے زائد بے گناہ فلسطینی جاں بحق ہوچکے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی جائے اور خطے میں ایک منصفانہ امن کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 
