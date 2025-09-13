غزہ میں امدادی مراکز کی سیکیورٹی پر اسلام مخالف بائیکر گینگ تعینات

غزہ میں امریکی ادارے کی زیر نگرانی امدادی مراکز پر اسلام مخالف بائیکر گینگ کو سیکیورٹی پر مامور کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔
برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکی و اسرائیلی حکومتوں کی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیریئن فاؤنڈیشن (GHF) کے مراکز کی حفاظت کے لیے امریکی کنٹریکٹرز نے سینیئر ارکان کو تعینات کر دیا ہے۔ اسلام مخالف بائیکر گینگ انفیڈلز ایم سی (Infidels MC) نے بھرتی کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق امریکی کمپنی یو جی سلوشنز (UG Solutions) نے اس گینگ کے 10 سے زائد ارکان کو سیکیورٹی پر تعینات کیا ہے جن میں سے کم از کم 7 سینئر عہدوں پر فائز ہیں اور امدادی مراکز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان میں گروپ کا سربراہ جونی ’ٹیز‘ مَلفورڈ بھی شامل ہے جو یو جی سلوشنز میں ’کنٹری ٹیم لیڈر‘ کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی نے اپنے گینگ کے دیگر ارکان کو بھی بھرتی کیا۔
ملفورڈ کے جسم پر ’1095‘ کا نمایاں ٹیٹو موجود ہے جو اس سال کی علامت ہے جب پوپ اربن دوم نے پہلی صلیبی جنگ شروع کی تھی۔
رپورٹ کے مطابق امریکی کنٹریکٹرز کے اس فیصلے پر انسانی حقوق کے اداروں اور مقامی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے انتہاپسند عناصر کی تعیناتی امدادی سرگرمیوں کے بجائے مزید کشیدگی کو جنم دے سکتی ہے۔