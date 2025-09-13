ٹرمپ سے ملاقات سے قبل قطری وزیراعظم کی اعلیٰ امریکی قیادت سے اہم ملاقاتیں

بات چیت میں خاص طور پر دوحہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملے کا ذکر کیا گیا

ویب ڈیسک September 13, 2025
facebook whatsup

قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمان بن جاسم الثان واشنگٹن پہنچے، جہاں انہوں نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے تفصیلی ملاقات کی۔

ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان سکیورٹی تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

رپورٹس کے مطابق بات چیت میں خاص طور پر دوحہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملے کا ذکر کیا گیا۔ اس موقع پر خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوا۔

امریکی نشریاتی اداروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکا قطر کو خلیج کا ایک کلیدی اتحادی سمجھتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہاں العدید ایئر بیس موجود ہے۔ یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اسرائیل کی جانب سے قطر کو نشانہ بنانے پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں۔

قطری وزیراعظم آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات براہِ راست دوحہ پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں ہو رہی ہے، اور توقع ہے کہ اس میں غزہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات بھی زیرِ بحث آئیں گے۔

خیال رہے کہ 9 ستمبر کو اسرائیلی فوج نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس فضائی حملے میں چھ افراد شہید ہوئے، تاہم حماس کی اعلیٰ قیادت محفوظ رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

 Sep 13, 2025 12:44 PM |
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں بڑی پیشرفت 

ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں بڑی پیشرفت 

 Sep 13, 2025 11:40 AM |
خودکشی یا کوئی حادثہ؟ چینی اداکار 5 ویں منزل سے گر کر ہلاک

خودکشی یا کوئی حادثہ؟ چینی اداکار 5 ویں منزل سے گر کر ہلاک

 Sep 13, 2025 10:54 AM |

رائے

آہنی مکا ضروری ہے!

آہنی مکا ضروری ہے!

Sep 13, 2025 02:01 AM |
ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

Sep 13, 2025 01:56 AM |
ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

Sep 13, 2025 01:49 AM |

متعلقہ

Express News

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور

Express News

برطانیہ میں مسلم مخالف بیان پر نرس کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑگئے؛ لائسنس بھی منسوخ

Express News

متحدہ عرب امارات میں طویل تعطیلات؛ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

Express News

بھارتی فوج نے اپنے ہی شہریوں کو بھون ڈالا؛ 10 ہلاک

Express News

فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر مکمل پابندی کی تجویز

Express News

قطر پر حملے کے بعد امارات کا سخت ردعمل، اسرائیلی سفیر کو طلب کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو