دبئی میں فیکٹری مالک نے پاک بھارت میچ کے ٹکٹ مفت تقسیم کردیے

ملازمین میں پاک بھارت میچ سمیت دیگر میچز کے مجموعی طور پر 700 ٹکٹ تقسیم کیے گئے

ویب ڈیسک September 13, 2025
دبئی میں ایک فیکٹری مالک نے پاک بھارت میچ سمیت ایشیا کپ کے 700 ٹکٹس مفت تقسیم کردیے۔

ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 14 ستمبر کو دبئی میں ہونا ہے جس کا شائقین کرکٹ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ دبئی میں اس میچ کے ٹکٹس کی مانگ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے لیکن ایسے موقع پر محنت کشوں کے لیے خوشی کی خبر سامنے آئی کہ انہیں ایشیا کپ کے میچز دیکھنے کے لیے 700 مفت ٹکٹس فراہم کیے گئے۔

یہ اقدام دبئی میں مقیم نامور بزنس مین اور سماجی شخصیت انیس ساجن نے کیا جنہوں نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والے جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے محنت کشوں کو ٹکٹس دیے تاکہ وہ اپنے پسندیدہ کرکٹرز کو براہ راست ایکشن میں دیکھ سکیں۔

انیس ساجن کا کہنا تھا کہ کرکٹ ان کا بھی جنون ہے لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ دبئی میں رہنے والے محنت کش بھی اس جوش و خروش میں شریک ہوں، اسی لیے انہوں نے میچز کے ٹکٹس تحفے کے طور پر تقسیم کیے ہیں۔

دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ایشیا کپ کے کئی مقابلے اور فائنل کھیلا جائے گا۔ انیس ساجن نے پاکستانی، بھارتی، بنگلا دیشی، سری لنکن، نیپالی اور افغانی محنت کشوں کو نہ صرف ٹکٹس دیے بلکہ ان کے لیے فری پک اینڈ ڈراپ سروس کا بھی انتظام کیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ دلچسپی پاکستان اور بھارت کے میچ میں ظاہر کی گئی اس لیے قرعہ اندازی کے ذریعے خوش نصیب فینز کا انتخاب کیا گیا۔
