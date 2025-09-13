پختونخوا کا سیلاب متاثرین کے لیے این ڈی ایم اے  کی امداد پر اظہارِ عدم اطمینان

امداد اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے، متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، صوبائی مشیر

ویب ڈیسک September 13, 2025
(فوٹو: فائل)
پشاور:

خیبر پختونخوا نے سیلاب متاثرین کے  لیے این ڈی ایم اے کی امداد پر عدم اعتماد کا اظہار کردیا۔

ترجمان صوبائی حکومت (مشیر اطلاعات) بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے اپنے ایک بیان میں خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے این ڈی ایم اے کی امداد پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے متاثرین کے لیے این ڈی ایم اے کی امداد اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے۔

بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ این ڈی ایم اے کی جانب سے چند ٹینٹ اور نیک خواہشات کے سوا کچھ نہیں ملا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی۔ وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں ریلیف آپریشن مکمل کیا گیا جبکہ اب متاثرین کی بحالی کا عمل جاری ہے۔

صوبائی مشیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کو دگنا معاوضہ فراہم کیا گیا۔ شہدا کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے جب کہ زخمیوں کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔
