غزہ؛ بھوکے پیاسے فلسطینیوں کو بدنام زمانہ گینگ کے ہاتھوں قتل کرانے کا منصوبہ بے نقاب

امریکا اور اسرائیل کی سرپرستی میں چلنے والے خوراک کی تقسیم کے مراکز پر اسلام مخالف بائیکر گینگ تعینات

ویب ڈیسک September 13, 2025
اسلام مخالگ بائیکر گینگ کے کارندوں کو امدادی مراکز کی سیکیورٹی دیدی گئی

امریکی ادارے نے غزہ میں امدادی مراکز کی سیکیورٹی کیلئے اسلام مخالف امریکی بائیکر گینگ کو تعینات کردیا۔

امریکا اور اسرائیل کے غزہ میں خوراک تقسیم کرنے والے ادارے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی مراکز پر اسلام مخالف بائیکر گینگ کو سیکیورٹی پر مامور کردیا گیا۔

اس بات کا انکشاف برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ایک رپورٹ میں کیا گیا۔ جس کے مطابق ان  امدادی مراکز میں امریکی کنٹریکٹرز نے اسلام مخالف بائیکر گینگ ’’انفیڈلز ایم سی‘‘ (Infidels MC) کے کارندوں کو تعینات کیا ہے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلم دشمن نظریات رکھنے والے اس خطرناک گینگ کے 10 سے زائد ارکان کو امریکی کمپنی یو جی سلوشنز (UG Solutions) نے بھرتی کیا ہے۔

اب اس گینگ کے ارکان غزہ ہیومینیٹیریئن فاؤنڈیشن (جی ایچ ایف) کے مراکز پر تعینات ہوں گے اور ان میں سے کم از کم 7 ارکان سینئر عہدوں پر فائز ہیں۔

اس میں گروپ کا سربراہ جونی ’ٹیز‘ مَلفورڈ بھی شامل ہے، جو یو جی سلوشنز میں ’کنٹری ٹیم لیڈر‘ کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس نے دیگر ارکان کو بھی بھرتی کیا۔

خیال رہے کہ مَلفورڈ کے سینے پر ’1095‘ کا ٹیٹو بنا ہوا ہے یہ وہ سال ہے جب پوپ اربن دوم نے پہلی صلیبی جنگ شروع کی تھی۔

یہ بھی یاد رہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے مراکز میں خوراک لینے کے لیے آنے والے فلسطینیوں کو متعدد بار براہ راست گولیاں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

اقوام متحدہ سمیت عالمی تنظیموں نے بھی امریکا اور اسرائیل کے زیر پرستی چلنے والے اس ادارے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اسے فلسطینیوں کے قتل کے لیے بچھایا گیا جال قرار دیا تھا۔

 
