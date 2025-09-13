کراچی: شاہ فیصل میں گھر کے اندر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، لڑکی زخمی

زخمی لڑکی متوفی کے نکاح میں تھی جس سے ملنے وہ اسکے گھر آیا تھا، پولیس

اسٹاف رپورٹر September 13, 2025
کراچی:

شاہ فیصل کالونی کے علاقے الحیدر سوسائٹی ڈرگ روڈ میں گھر کے اندر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ لڑکی زخمی ہوگئی۔

شاہ فیصل کالونی پولیس کے مطابق مقتول کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال پہنچائی، مقتول کی شناخت 26 سالہ ارتضیٰ علی ولد مظفر علی کے نام سے کی گئی جبکہ 18 سالہ ایمن دختر افتخار شاہ کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

اس حوالے سے شاہ فیصل تھانے کے ہیڈ محرر عثمان شاکر نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق زخمی لڑکی مقتول ارتضیٰ کے نکاح میں تھی اور وہ اس سے ملنے گھر آیا تھا کہ گھر کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔

واقعے کے حوالے سے اہلخانہ سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں جس کے بعد صورتحال مزید واضح ہو سکے گی۔
