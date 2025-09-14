پاور بٹن دبائے بغیر فون کس طرح ری اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟

اینڈرائیڈ فون میں کسی بھی عارضی مسئلے کو دور کرنے کے لیے فون کو ری بوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ میموری کو صاف کرتا ہے ، پس منظر میں چلنے والی کسی بھی غیر استعمال شدہ ایپس کو بند کرتا ہے ، اور عارضی فائلوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے۔
اینڈرائیڈ فون کو ری بوٹ کرنا اکثر ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ تر افراد کے لیے فون کا پاور بٹن اسمارٹ فون کو بند یا ری بوٹ کرنے کے لیے پہلا انتخاب ہوتا ہے۔ فون کے ماڈل کے لحاظ سے، پاور مینیو عموماً پاور بٹن کو دبانے اور تھوڑی دیر تک پکڑے رکھنے سے یا پاور اور والیوم اپ/ڈاؤن بٹن کو ایک ساتھ دبانے سے سامنے آتا ہے۔
تاہم، اگر آپ کے فون کے پاور یا والیوم بٹن کسی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوں، تو ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ مگر آئی فون کی طرح اینڈرائیڈ بھی اپنے صارفین کو اپنی ڈیوائسز ری بوٹ کرنے کے مختلف طریقے فراہم کرتا ہے۔
بہت سے اینڈرائیڈ فونز (بشمول گوگل پکسل اور سام سنگ ڈیوائسز) سافٹ ویئر سطح پر پاور مینیو تک رسائی فراہم کرتے ہیں تاکہ صارفین فون کو ری بوٹ کر سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے صارفین کواپنے فون کا مکمل کوئیک سیٹنگز پینل کھولنا ہوتا ہے جس کے لیے صارفین کو اسکرین اوپر سے دو بار نیچے کی جانب سوائپ کرنی ہوتی ہے۔
کوئیک سیٹنگز پینل کھلنے کے بعد صارفین کو پینل کے اوپر دائیں کونے یا نیچے کی جانب پاور کا آئکون (ایک دائرہ جس میں ایک عمودی لائن ہو) نظر آئے گا۔ اسے ایک بار ٹچ کرنے سے پاور مینیو کھل جائے گا، جہاں آپ کو ری بوٹ اور پاور آف کے آپشن ملیں گے۔
یہ خاص مینیو ایکسیسیبلٹی مینیو شارٹ کٹ کے ذریعے دستیاب ہوتاہے، جو ڈیفالٹ طور پر فعال نہیں ہوتا۔ تاہم، صارفین اسے آسانی سے فعال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صارفین اپنے فون کی سیٹنگز میں جاکر Settings > Accessibility > Accessibility Menu میں آپشن فعال کر سکتےہیں۔ آپ اس شارٹ کٹ کو اپنے فون کے ہوم اسکرین پر یا نیویگیشن بار میں ایک فلوٹنگ بٹن کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔