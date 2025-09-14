کراچی: مختلف علاقوں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے تین افراد زخمی

زخمیوں کی شناخت 17 سالہ سمیع، 35 سالہ فرحان اور 22 سالہ سرتاج کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر September 14, 2025
(فوٹو: فائل)

کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے تین افراد زخمی ہوگئے۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق اورنگی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 13 ایچ حرمین پارک کے قریب فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔

اورنگی ٹاؤن پولیس کے مطابق نوجوان کی شناخت 17 سالہ سمیع کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران فائرنگ سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔اس حوالے سے پولیس مزید چھان بین کر رہی ہے۔

اورنگی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر فور ایف میں فائرنگ سے 35 سالہ فرحان نامی شخص زخمی ہوگیا جسے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔

چھیپا حکام کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جبکہ مومن آباد پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

دریں اثنا پی آئی ڈی سی کے قریب ہجرت کالونی میں تیز دھار آلے کے وار سے نوجوان زخمی ہوگیا جسے تشویشناک حالت میں فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا۔

سول لائن پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کی شناخت 22 سالہ سرتاج کے نام سے کی گئی جسے اس کے دوست رب نواز نے جھگڑے کے دوران خنجر کے وار سے زخمی کیا تھا جسے پولیس نے گرفتار کر کے خنجر اپنے قبضے میں لے لیا۔
