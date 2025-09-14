جلال پور پیر والا میں سیلاب سے صورتحال سنگین، موٹروے ایم 5 بند

سیلابی پانی کے کٹاؤ کے باعث موٹروے میں بریچنگ کا خدشہ ہے، پی ڈی ایم اے

ویب ڈیسک September 14, 2025
facebook whatsup
ملتان:

سیلاب سے صورتحال سنگین ہونے کے باعث ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا کے مقام پر موٹروے ایم 5 کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔

ترجمان ڈی جی پی ڈی ایم کے مطابق سیلابی پانی کے کٹاؤ کے باعث موٹروے میں بریچنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب، این ایچ اے اور متعلقہ انتظامیہ موٹروے کے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔

موٹروے کو بڑے کٹاؤ سے بچانے کے لیے سینڈ بیگ اور پتھر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں جلال پور پیر والا میں سیلابی پانی میں واضح کمی ہو جائے گی۔

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاو میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ پنجند کے مقام پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر 3 لاکھ 92 ہزار ہوگیا، گڈو بیراج کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6 لاکھ 27 ہزار کیوسک ہے۔

ترجمان موٹروے کے مطابق موٹروے پولیس ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزار رہی ہے، این ایچ اے حکام کی درخواست پر ٹریفک کے لیے ڈائیورشنز لگا دی گئیں۔

ٹریفک نارتھ باؤنڈ پر اوچ شریف، جھانگرہ اور جلالپور انٹر چینج سے موڑی جا رہی ہے جبکہ ساؤتھ باؤنڈ ٹریفک شاہ شمس، شیر شاہ اور شجاع آباد ساؤتھ سے متبادل راستوں پر منتقل کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

 Sep 14, 2025 05:32 PM |
کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

 Sep 14, 2025 04:01 PM |
پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

 Sep 14, 2025 02:49 PM |

رائے

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

 Sep 14, 2025 02:01 AM |
انجن ڈرائیور

انجن ڈرائیور

 Sep 14, 2025 01:52 AM |
اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

Sep 14, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار

Express News

پی آئی اے انجینئرنگ کے معاملات میں 22 ارب روپے سے زائد نقصان کا انکشاف

Express News

کے پی میں شہید فوجی جوانوں کی نمازجنازہ میں پی ٹی آئی کا کوئی رہنما شریک نہیں ہوا، خواجہ آصف

Express News

وزیراعظم کا سیلاب متاثرین سے اگست کے بجلی کے بلوں کی وصولی روکنے کا حکم

Express News

ایف آئی اے کی کارروائی، حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

پشاور: صدر بازار میں عمارت کا ایک حصہ گرنے سے 6 افراد ملبے تلے دب گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو