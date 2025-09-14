ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کیلئے ایک اور ٹینڈر جاری

چینی کی درآمد کے لیے 25 ہزار ٹن سے کم کی بولیاں منظور نہیں کی جائیں گی، ٹی سی پی

ارشاد انصاری September 14, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان (ٹی سی پی) نے ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا ہے اور 23 ستمبر نے بولیاں طلب کر لی گئی ہیں۔

ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ٹینڈر دستاویز کے مطابق بولیاں 23 ستمبر کو ہی کھولی جائیں گی اور چینی کی درآمد کے لیے 25 ہزار ٹن سے کم کی بولیاں منظور نہیں کی جائیں گی۔

واضح رہے کہ 8 ستمبر کو ٹی سی پی کو ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کے لیے کھولے گئے ٹینڈر میں گزشتہ ٹینڈر کے مقابلے میں کم ریٹ پر بولیاں موصول ہوئیں تھیں، ٹی سی پی کو ٹینڈر کے تحت کم سے کم بولی 545 ڈالر فی میٹرک ٹن ملی تھی۔

ٹی سی پی کی رپورٹ میں آگاہ کیا گیا تھا کہ 8 ستمبر کو کھولے گئے ٹینڈر میں مجموعی طور پر 5 بولیاں موصول ہوئیں، جن میں فی میٹرک ٹن نرخ 545 سے 578.50 ڈالر تک موصول ہوئے تھے۔

رپورٹ کے مطابق سب سے کم بولی سوسڈن مڈل ایسٹ (یو اے ای) کی جانب سے 545 ڈالر فی میٹرک ٹن دی گئی تھی۔

واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے رواں سال جولائی میں 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دی تھی جو سرکاری سطح پر ٹی سی پی کے ذریعے درآمد کی جا رہی ہے اور حکومت نے چینی کی درآمد پر ٹیکسوں کی رعایت بھی دی ہوئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

 Sep 14, 2025 05:32 PM |
کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

 Sep 14, 2025 04:01 PM |
پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

 Sep 14, 2025 02:49 PM |

رائے

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

 Sep 14, 2025 02:01 AM |
انجن ڈرائیور

انجن ڈرائیور

 Sep 14, 2025 01:52 AM |
اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

Sep 14, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

چین سے دو ارب ڈالر سے زائد فنانسنگ کیلئے جوائنٹ کمیٹی کا ایجنڈا تیار

Express News

گیس کے نئے کنکشن پہلے کن صارفین کو ملیں گے؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، قیمت میں کتنا اضافہ  ہو سکتا ہے؟

Express News

ملک میں گزشتہ ہفتے  22 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ

Express News

آسان خدمت مرکز میں شہریوں کو 100 سے زائد خدمات فراہم کی جائیں گی، وفاقی وزیر

Express News

زرمبادلہ کی مارکیٹس میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو