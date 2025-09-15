لاہور:
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپرٹ آف دی کرکٹ کی پاسداری نہ کرنے پر آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ کر میچ ریفری پائی کرافٹ اور ایونٹ ڈائریکٹر اینڈریو پارسل کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔
ذرائع کے مطابق پی سی بی نے خط میں اسپرٹ آف کرکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے غیر مناسب رویے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔
خط کے متن کے مطابق بھارتی کھلاڑیوں نے دانستہ طور پر ہاتھ نہ ملا کر کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور میچ ریفری نے جان بوجھ کر کپتانوں کو ہاتھ ملانے سے روکا۔
پی سی بی نے خط میں لکھا کہ آئی سی سی اور ایم سی سی کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ کھیل میں سیاست لانا کسی طور پر قابل قبول نہیں۔
میچ ریفری کے ساتھ ایونٹ ڈائریکٹر اینڈریو پارسل کو بھی بھارتی منصوبے کا حصہ بننے پر ذمہ داریوں سے الگ کیا جائے۔