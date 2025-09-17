جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات سے متعلق نیا دعویٰ سامنے آگیا

ٹروڈو اور گلوکارہ اگلے چند ہفتوں میں ملاقات کر سکتے ہیں، دعویٰ

ویب ڈیسک September 17, 2025
غیر ملکی میڈیا رپورٹ میں دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مشہور پاپ گلوکارہ کیٹی پیری اور کینیڈا کے سابق وزیرِاعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان تعلقات اب بھی قائم ہیں۔ 

امریکی جریدے Us Weekly کے مطابق کئی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جولائی کے آخر میں ایک ساتھ ڈنر کرنے کے بعد بھی کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو رابطے میں ہیں اور ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تاہم انہوں نے اس رشتے کو نجی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان تعلقات ضرور ہیں مگر یہ رشتہ اس وقت ’سنجیدہ‘ نہیں ہے کیونکہ کیٹی پیری اپنی ’لائف ٹائمز‘ ٹور میں مصروف ہیں اور جسٹن ٹروڈو کی بھی مصروفیات ہیں۔

تاہم ٹروڈو اور گلوکارہ اگلے چند ہفتوں میں ملاقات کر سکتے ہیں جس کی منصوبہ بندی سابق وزیراعظم نے کی ہے کیونکہ تب تک کیٹی کو ٹور سے بریک مل جائے گا۔

یاد رہے کہ 28 جولائی کو جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کو مونٹریال کے ماؤنٹ رائل پارک میں کیٹی اور ان کے پالتو کتے کے ساتھ واک کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور اسی رات انہوں نے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ڈنر بھی کیا تھا جس کی تصاویر وائرل ہوئیں۔

ریسٹورنٹ عملے کے مطابق اس ڈنر کے دوران کوئی واضح رومانوی اظہار نہیں دیکھا گیا، لیکن دونوں خوشگوار موڈ میں تھے۔
 Sep 17, 2025 02:53 PM |
