ورلڈ بینک کی صحت کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کیلیے پاکستان کو زبردست تجویز

ورلڈ بینک نے 2 سے 3 ماہ میں ایک ڈونر کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کی جس میں دو سے تین سالہ وژن کو اجاگر کیا جائے گا

رضیہ خان September 22, 2025
facebook whatsup

ورلڈ بینک وفد نے وفاقی وزارت صحت کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اگلے سے تین سالہ وژن کو اجاگر کرنے اور شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کیلیے ڈونر کانفرنس کی تجویز پیش کی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ملاقات  کی۔ جس میں پاکستان کے نظام صحت کو مضبوط بنانے کے لیے جاری اقدامات اور چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وفاقی وزیر صحت نے عالمی بینک کے وفد سے کہا کہ نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ورلڈ بینک پروگرام کی مدت میں ایک سال کی توسیع کرے۔

اس کے علاوہ ورلڈبینک نے انٹرمنسٹریل ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کونسل کو فعال کرنے کی درخواست کی جس کو مصطفیٰ کمال نے فوری طور پر فعال کرنے کی ہدایت کردی۔

کونسل فعال ہونے کے بعد بین الصوبائی وزارتی اجلاس اسی ہفتے طلب کیا جائے تاکہ پالیسی سطح پر مربوط مشاورت کو یقینی بنایا جائے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج سے متعلق اجلاس بھی اسی ہفتے بلایا جائے تاکہ ملک بھر میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے دائرہ کار کو تیز رفتاری سے وسعت دی جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ  گلوبل فنانسنگ فیسیلٹی کے تحت خواتین بچوں اور نوعمر افراد کی صحت و غذائیت کے حوالے سے فوکل پرسن کی نامزد کیا جائے۔

اس موقع پر ورلڈ بینک وفد نے آئندہ 2 سے 3 ماہ میں ایک ڈونر کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کی جس کا مقصد وفاقی وزیر کے اگلے 2 سے 3 سالہ وژن کو اجاگر کرنا اور پاکستان کے شعبہ صحت میں شراکت داری و سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنا ہے۔

وفاقی وزیر صحت نے اس تجویز کا پرجوش خیر مقدم کیا اور  ڈونر کانفرنس کے انعقاد میں وزارت کی طرف سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

انہوں نے کہا کہ  وزارت صحت اور ورلڈ بینک کے درمیان قریبی رابطے اور معلومات کے تبادلے کو فروغ جبکہ پاکستان کے نظام صحت کو بہتر بنانے کے لیے باہمی تعاون کو مزید مؤثر اور مضبوط بنایا جایے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

 Sep 23, 2025 03:44 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

 Sep 23, 2025 02:58 PM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

 Sep 23, 2025 02:32 PM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں رشتے کے تنازع پر چچا نے 17 سالہ بھتیجی کو قتل کردیا

Express News

زرمبادلہ کے دونوں بازاروں میں ڈالر کی قدر اتارچڑھاؤ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم

Express News

سندھ میں سرکاری اسپتالوں کے ملازمین کا کل سے تمام او پی ڈیز بند کرنے کا اعلان

Express News

رائے ونڈ : نالے میں ڈوب کر دو سگے بھائیں سمیت 3 افراد جاں بحق، ایک کو بچالیا گیا

Express News

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سندھ بھر کی لوکل کونسلز سے او زیڈ ٹی فنڈز کے استعمال کی رپورٹ مانگ لی

Express News

کراچی میں ملیریا، ڈینگی اسپرے کیلئے صرف 18 ملازمین تعینات، وہ بھی 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو