انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا پاکستان کے جوہری پروگرام پر اظہار اطمینان

انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے پُرامن جوہری پروگرام میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف و توثیق کی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ویانا میں 69 ویں جنرل کانفرنس کے موقع پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے ڈی جی کی چیئرمین پی اے ای سی سے ملاقات کی۔
ایکس پر اپنے پیغام میں ڈی جی پی اے سی نے کہا کہ عالمی ایجنسی نے پاکستان کی سول نیوکلیئر انرجی کی صلاحیت میں اضافہ کی تعریف کی۔ پاکستان کا نیوکلیئر پاور پروگرام اچھی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔
ڈی جی آئی اے ای اے نے کہا کہ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سی۔5 پاکستان کی صاف اور پائیدار ایٹمی بجلی کے ضمن میں اہم سنگِ میل ہے، پاکستان کے جوہری پاور پلانٹس اعلی ترین حفاظتی معیارات کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔
چیئرمین پی اے ای سی ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے نے کہا کہ ہماری سرگرمیاں آئی اے ای اے کے وژن سے ہم آہنگ ہیں، پاکستان آئی اے ای اے اور رکن ممالک کے ساتھ مل کر پُرامن جوہری تعاون، پائیدار ترقی اور خطے کی بہتری کیلیے کام جاری رکھے گا۔