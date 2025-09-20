چوہدری شجاعت حسین باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین بنے ہیں؟ مسلم لیگ ق کا ردعمل آگیا

چوہدری شجاعت سے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر طارق حسن نے ملاقات کی، وہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں، ترجمان مسلم لیگ ق

ویب ڈیسک September 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

مسلم لیگ ق کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات اور ترجمان مصطفیٰ ملک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چوہدری شجاعت حسین پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چئیرمین نہیں بنے ہیں۔

ترجمان مسلم لیگ ق مصطفیٰ ملک نے وضاحتی بیان میں کہا کہ چوہدری شجاعت حسین کا سیاسی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، انہیں ایسے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔

مصطفیٰ ملک نے کہا کہ چوہدری شجاعت حسین سے آج باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر طارق حسن نے ملاقات کی، طارق حسن پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں اور ملاقات میں وفد نے اپنے مسائل اور کامیابیوں سے آگاہ کیا۔

ترجمان نے کہا کہ چوہدری شجاعت حسین پاکستان کبڈی فیڈریشن کے صدر رہ چکے ہیں، اب ان کے صاحبزادے چوہدری شافع حسین فیڈریشن کے صدر ہیں اور چوہدری شافع حسین کی سربراہی میں پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کو تاریخی شکست دی تھی ۔

مصطفیٰ ملک نے کہا کہ چوہدری شجاعت حسین اور ان کا خاندان کھیلوں کے فروغ میں ہمیشہ نمایاں کردار ادا کرتا رہا ہے۔

چوہدری شجاعت کے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین بننے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبر سے متعلق انہوں نے کہا کہ خبر کا متن درست نہیں، لفظی غلطی کا غلط مطلب اخذ کیا گیا ہے۔

قبل ازیں میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ اور سابق وزیراعظم چوہدری شجاعت حسین کو پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا چیئرمین منتخب کرلیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماضی کی مشہور اداکار شہناز شیخ کی پینٹنگز نے شائقین کے دل جیت لیے

ماضی کی مشہور اداکار شہناز شیخ کی پینٹنگز نے شائقین کے دل جیت لیے

 Sep 20, 2025 09:01 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

 Sep 20, 2025 04:28 PM |
کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

 Sep 20, 2025 03:34 PM |

رائے

عالمی یومِ جمہوریت

عالمی یومِ جمہوریت

Sep 20, 2025 01:56 AM |
ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

Sep 20, 2025 01:50 AM |
غزہ کی پکار

غزہ کی پکار

Sep 20, 2025 01:53 AM |

متعلقہ

Express News

چوہدری شجاعت حسین باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین بنے ہیں؟ مسلم لیگ ق کا ردعمل آگیا

Express News

ویمنز ون ڈے: آسٹریلیا نے بھارت کو شکست دیکر سیریز جیت لی

Express News

کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ: پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی

Express News

ایشیا کپ سپر فور: بنگلا دیش نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

ایشیا کپ سپر فور: پاک-بھارت میچ میں متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ ہی ریفری ہوں گے

Express News

چوہدری شجاعت پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین منتخب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو