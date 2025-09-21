کراچی، 15 سالہ لڑکی کا مبینہ اغوا، گرفتار ملزم سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج

کراچی:
بن قاسم پولیس نے 15سالہ لڑکی کے مبینہ اغوا پر گرفتار ملزم اور اس کے دیگر ساتھیوں کے خلاف مغویہ کی والدہ کی مدعیت میں درج کرلیا۔
مغویہ کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہیں اور گھریلو ملازمہ ہیں، 19 ستمبر کو ان کی بیٹیاں 15 سالہ مائرہ اور 12 سالہ صبیحہ اسکول گئیں لیکن چھوٹی بیٹی نے اسکول سے واپسی پر بتایا کہ بڑی بہن کو ساڑھے 11بجے کے قریب 4 نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے۔
انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے دیگر شہریوں کے ساتھ مل کر ملزم ساجد پکڑا، جس کے بعد عوام نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر ساجد نے بتایا کہ عبدالرحمان نامی شخص اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ بچی کو اغوا کر کے فرار ہوا ہے۔
مدعیہ نے دعویٰ کیا کہ گرفتار ملزم ساجد علی اور اس کے ساتھی عبدالرحمان اور دیگر ساتھیوں نے ان بیٹی کو بہلا پھسلا کر اغوا کیا ہے لہٰذا قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
پولیس نے مقدمہ نمبر 390 سال 2025 بجرم دفعہ 365 بی کے تحت نامزد و دیگر نامعلوم کے خلاف درج کر کے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔
ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے بتایا کہ مغویہ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ملی ہیں جس پر پولیس کام کر رہی ہے اور انہیں جلد بازیاب کرالیا جائے گا۔