پاک بھارت ٹاکرا، ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل مقابلوں میں کس کا پلڑا بھاری؟

ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج دبئی میں مدمقابل آئیں گی۔
ایونٹ کے گروپ میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکامی کا شکار ہوگئی تھی جس کے باعث بھارت نے میچ باآسانی سات وکٹوں سے جیت لیا تھا۔
روایتی حریفوں کے درمیان اب تک 14 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جاچکے ہیں جن میں سے 11 میں بھارت فاتح رہا ہے۔ پاکستان کو صرف تین میچز میں ہی کامیابی حاصل ہوسکی ہے۔
https://x.com/ESPNcricinfo/status/1969642751382687998
خیال رہے کہ پاکستان ٹیم میں آج اہم تبدیلیاں کیے جانے کا امکان ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ مڈل آرڈر بلے باز حسن نواز اور اسپنر سفیان مقیم پاکستان کی پلیئنگ الیون کا حصہ نہیں ہوں گے۔
ذرائع کے مطابق قومی ٹیم نے بھارتی بیٹنگ کو اس بار اسپن بولنگ کے برعکس فاسٹ بولنگ سے قابو کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے۔