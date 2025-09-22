کراچی؛ پولیس مقابلوں اور چھاپوں میں ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں سمیت  25 ملزمان گرفتار

مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے

اسٹاف رپورٹر September 22, 2025
کراچی:

کراچی میں پولیس نے مقابلوں اور چھاپوں کے دوران  ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں سمیت 25 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق  سرجانی ٹاؤن اور ڈیفنس پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد 3 زخمی سمیت 6 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے پستولیں ، رائفل ، وائرلیس سیٹ ، موبائل فونز نقدی اور موٹرسائیکلیں برآمد کر لیں ۔

سرجانی ٹاؤن پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب سرجانی ٹاؤن سیکٹر 51 سے مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ، زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت عابد ولد سرور کے نام سے کی گئی جب کہ دیگر 2 گرفتار ملزمان نے اپنے نام سید ریحان ولد بدیع الزمان اور عبدالمنان ولد فاروق بتائے ہیں ۔ گرفتار ملزمان سے 2 پستولیں بمعہ گولیاں ، ایک رائفل ، موبائل فونز ، وائرلیس سیٹ ( واکی ٹاکی ) ، نقد رقم اور 2 موٹرسائیکلیں برآمد کی گئی  ہیں۔ گرفتار ملزمان کا کرائم ریکارڈ بھی حاصل کیا جا رہا  ہے۔

اُدھر ڈیفنس پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب قیوم آباد فیز 7 سی آر پٹا سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمی سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ، زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت سہیل اور زبیر کے ناموں سے کی گئی جب کہ تیسرے گرفتار ملزم نے اپنا نام عدنان بتایا ۔ گرفتار ملزمان سے 2 پستولیں معہ گولیاں ، چھینے گئے موبائل فونز ، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔

علاوہ ازیں درخشاں اور بن قاسم پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 9 خواتین سمیت 19 ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات اور آلات قمار بازی برآمد کرلیے۔

درخشاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فحاشی کے اڈوں پر چھاپا مار کر مرد و خواتین کو گرفتار کر لیا ۔ ترجمان ایس پی ساؤتھ مہزور علی کے مطابق کارروائی کے دوران 5 مرد اور 9 خواتین کو موقع سے گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف بجرم دفعہ 294/34 کے تحت 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ۔

بن قاسم پولیس نے جوا، سٹہ کھیلنے میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ۔ ترجمان ایس ایس پی ملیر کے مطابق پولیس نے سندھی گوٹھ نورانی ہوٹل کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ، جن سے جوا اور سٹہ کی مد میں استعمال ہونے والی 70 ہزار روپے نقدی رقم ، 6 موبائل فونز ، ٹوکن اور پرچیاں برآمد کی گئیں ۔

گرفتار ملزمان میں عبداللطیف، فہد ، اکرم ، محمد پھولن اور عبدالستار شامل ہیں ، جن کے خلاف  ضابطے کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے ۔
