کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور پھوار، موسم خوشگوار

شہر میں سمندر کی نچلی سطح کے بادلوں کے سبب ہلکی بارش کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے

آفتاب خان September 22, 2025
facebook whatsup
28
 آج صبح کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا: فوٹو: فائل
کراچی:

شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی اور پھوار سے موسم خوش گوار ہوگیا۔

اولڈ سٹی ایریا، صدر، کلفٹن، پی ای سی ایچ ایس سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ صدر، ایم جناح روڈ اور کیماڑی سمیت چند علاقوں میں مطلع جزوی و مکمل ابرآلود ہے۔

شہر میں سمندر کی نچلی سطح کے بادلوں کے سبب ہلکی بارش کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے، ہوا میں نمی کا تناسب 77 فیصد ہے۔

کراچی میں 25 ستمبر تک شہر کا موسم ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔

آج اور منگل سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔

کراچی میں گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، رواں ماہ کے اختتام پر درجہ میں اضافہ اور گرمی کی شدت بتدریج بڑھے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

 Sep 22, 2025 11:50 AM |
شکیل صدیقی نے ’بگ باس‘ کی پرکشش پیشکش کیوں ٹھکرائی؟

شکیل صدیقی نے ’بگ باس‘ کی پرکشش پیشکش کیوں ٹھکرائی؟

 Sep 22, 2025 11:03 AM |
سلمان خان صحت کے مسائل کا شکار، لداخ شوٹنگ میں زخمی ہوگئے

سلمان خان صحت کے مسائل کا شکار، لداخ شوٹنگ میں زخمی ہوگئے

 Sep 22, 2025 10:39 AM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

مون سون کے آخری اسپیل سے نگر پار رن آف کچھ میں زندگی لوٹ آئی

Express News

انٹر بورڈ کراچی کی بی او جی تبدیل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت اور بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کردیا

Express News

صدر مملکت چین کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی امریکا روانگی کا شیڈول تبدیل

Express News

جس طرح دشمن کے 6جہاز گرائے اسی طرح ملک سے غربت کا خاتمہ بھی کر  کے دکھائیں گے، وزیراعظم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو