لاہور میں خواتین پر مشتمل جھپٹا مار گینگ گرفتار

لاہور:
پولیس نے خواتین پر مشتمل جھپٹا مار گینگ کو گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق مغل پورہ کے علاقے میں خواتین پر مشتمل جھپٹا مار گینگ کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 15 کال پر ایس ایچ او مغل پورہ عرفان سخاوت نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی اور پھاٹک کے قریب سے 2 خواتین کو حراست میں لیا۔
خواتین ملزمان نے بابا صادق سائیں دربار پر آنے والی خاتون کے کان سے بالیاں نوچی تھی اور واردات کے بعد فرار ہو گئی تھیں۔ بعد ازاں خاتون کی نشاندہی پر گینگ کو گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس کے مطابق خواتین ملزمان چوری کے مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ملزمان رابعہ بی بی اور سعدیہ کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔