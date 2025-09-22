برازیل؛ کرپٹ سیاستدانوں کو ’این آر او‘ دینے پر ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے

اس بل سے سابق صدر بولسونارو اور اِن کے اتحادیوں کو ممکنہ معافی مل سکتی ہے

ویب ڈیسک September 22, 2025
facebook whatsup
برازیل پارلیمان نے عام معافی کا بل منظور کیا ہے جس سے سابق صدر کی سزا ختم ہوسکتی ہے

برازیل کی سڑکوں پر ہزاروں شہری نکل آئے اور حکومت کی سیاستدانوں کو کرپشن اور دیگر مقدمات میں ریلیف دینے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برازیل کی تمام 26 ریاستوں میں کرپشن پر عام معافی کے متنازع بل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔

احتجاج کرنے والوں میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص شامل ہیں۔ فنکار، طلبا اور سماجی کارکنان سب ہی سڑک پر احتجاج کر رہے ہیں۔

مقررین نے پارلیمنٹ میں منظور کی گئی مجوزہ قانون سازی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جس کے تحت ارکانِ پارلیمان کو گرفتار کرنا یا اِن کے خلاف فوجداری کارروائی کرنا مشکل ہے۔

یہ بل جو گزشتہ ہفتے ایوانِ زیریں سے منظور ہوا تھا اور اب یہ بل سینیٹ میں منظوری کے لیے جائے گا۔

خیال رہے کہ اس بل سے سابق صدر بولسونارو اور اِن کے اتحادیوں کو ممکنہ معافی مل سکتی ہے جنھیں 2023ء میں بغاوت کے جرم میں 27 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

 Sep 22, 2025 10:55 PM |
غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

 Sep 22, 2025 09:37 PM |
جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

 Sep 22, 2025 08:06 PM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

نیتن یاہو کا برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے فلسطینی ریاست کے فیصلے پر شدید ردعمل

Express News

برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرلیا

Express News

فرانسیسی صدر اپنی اہلیہ کو خاتون ثابت کرنے کے شواہد عدالت میں پیش کریں گے

Express News

بھارتی اینکر پرسن کا بڑا اعتراف: "پاکستان سے جنگ کے بعد بھارت بیانیے کی جنگ بھی ہار گیا"

Express News

بلاول بھٹو زرداری کا عالمی یومِ امن پر پیغام: اسرائیل و بھارت کی جارحیت روکنے کا مطالبہ

Express News

"حد سے بڑھے مطالبات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے"،  ایرانی صدر کا دو ٹوک اعلان 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو