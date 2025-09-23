نارتھ کراچی میں گارمنٹ فیکٹری میں آتشزدگی، فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی کرکے قابو پالیا

خوش قسمتی سے واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا

شاہ میر خان September 23, 2025
facebook whatsup

کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 12 سی میں واقع ایک گارمنٹ فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس پر فائر بریگیڈ کی چار گاڑیوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قابو پالیا۔

سینئر اسٹیشن آفیسر عارف منصوری کے مطابق آگ دو منزلہ فیکٹری کے میزنائن فلور پر لگی تھی، جہاں بچوں کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ آگ بجھانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے تاکہ دوبارہ شعلے نہ بھڑک سکیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ آتشزدگی کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی، تاہم خوش قسمتی سے واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔

ریسکیو حکام کے مطابق فیکٹری کے عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا تھا جبکہ مالی نقصان کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

 Sep 22, 2025 10:55 PM |
غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

 Sep 22, 2025 09:37 PM |
جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

 Sep 22, 2025 08:06 PM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

پشاور میں رشتے کے تنازع پر چچا نے 17 سالہ بھتیجی کو قتل کردیا

Express News

زرمبادلہ کے دونوں بازاروں میں ڈالر کی قدر اتارچڑھاؤ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم

Express News

سندھ میں سرکاری اسپتالوں کے ملازمین کا کل سے تمام او پی ڈیز بند کرنے کا اعلان

Express News

رائے ونڈ : نالے میں ڈوب کر دو سگے بھائیں سمیت 3 افراد جاں بحق، ایک کو بچالیا گیا

Express News

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سندھ بھر کی لوکل کونسلز سے او زیڈ ٹی فنڈز کے استعمال کی رپورٹ مانگ لی

Express News

کراچی میں ملیریا، ڈینگی اسپرے کیلئے صرف 18 ملازمین تعینات، وہ بھی 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو