سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

وہ 1999 سے سعودی عرب کے اعلیٰ مفتی کے منصب پر فائز تھے

ویب ڈیسک September 23, 2025
ریاض: سعودی عرب کے گرینڈ مفتی، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ اس دنیا سے رخصت ہوگئے ہیں۔ 

سعودی پریس ایجنسی (SPA) کے مطابق شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ نے نومبر 1940 میں پیدا ہوئے تھے اور وہ 1999 سے سعودی عرب کے اعلیٰ مفتی کے منصب پر فائز تھے، یعنی تقریباً 26 برس تک انہوں نے یہ اہم مذہبی ذمہ داری نبھائی۔ 

ان کی موت کے بعد سعودی عرب اور اسلام کے دیگر ممالک میں شہروں میں تعزیتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی علمی اور روحانی خدمات کو بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے، خاص طور پر فتاویٰ دینے، عوامی مسائل اور دینی معاملات پر رہنمائی فراہم کرنے کے حوالے سے۔ 

 
