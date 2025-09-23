یورپی ماہرین نے پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے نیشنل ایوی ایشن سیکیورٹی انسپکٹرز کے لیے خصوصی تربیت کا آغاز کردیا جس کا مقصد پاکستان کے ریگولیٹری ٹیسٹنگ فریم ورک کو یورپی یونین کے معیارات سے ہم آہنگ کرنا ہے۔
یورپین سول ایوی ایشن کانفرنس کا دو رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا، وفد نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران ڈائریکٹر جنرل کی غیر موجودگی میں سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل لقمان سے ملاقات کی، ڈائریکٹر جنرل اس وقت مونٹریال میں ہونے والی ICAO کانفرنس میں شریک ہیں۔
یورپی ماہرین نے پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے نیشنل ایوی ایشن سیکیورٹی انسپکٹرز کے لیے خصوصی تربیت کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے ریگولیٹری ٹیسٹنگ فریم ورک کو یورپی یونین کے معیارات سے ہم آہنگ کرنا ہے۔
پاکستان میں واحد حفاظتی اور حفاظتی ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر اپنے قیام کے بعد سے سی اے اے نے مختلف ڈومینز میں صلاحیت سازی کے اقدامات کو آگے بڑھایا ہے۔
اس ضمن میں سرکردہ بین الاقوامی تنظیموں- بشمول ICAO، ECAC، اور UK کے محکمہ برائے ٹرانسپورٹ کے ساتھ فعال طور پر مصروف عمل ہے، ان تنظیموں نے خصوصی تربیتی پروگراموں کا اہتمام کر کے بھرپور تعاون فراہم کیا ہے۔
جس نے عالمی ایوی ایشن سیفٹی اور سیکیورٹی میں پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، سی اے اے حکام نے کہا کہ یورپی وفد سی اےاے افسران کے تربیتی پروگرام کی کامیابی کے بعد اس ہفتے کے آخر میں روانہ ہوگا۔