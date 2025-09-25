جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز ٹی ٹوئنٹی سیریز کو محدود کیے جانے کا امکان

تین اور چھ فروری کو شیڈول میچز ورلڈ کپ کی قریب ترین تاریخوں سے متصادم ہیں

اسپورٹس ڈیسک September 25, 2025
facebook whatsup

جنوبی افریقہ کی ویسٹ انڈیز کے خلاف 27 جنوری سے چھ فروری تک شیڈول پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی ہوم سیریز ممکنہ طور پر محدود کیے جانے کا امکان ہے

اس کا مقصد دونوں ٹیموں کو بروقت بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرنا ہے۔

ورلڈ کپ کیلیے ٹیموں کے ’سپورٹ پیریڈ‘ کا آغاز 31 جنوری سے ہوگا، جنوبی افریقہ کو سیریز کے کم از کم دو میچز منسوخ کرنا پڑسکتے ہیں۔

تین اور چھ فروری کو شیڈول میچز ورلڈ کپ کی قریب ترین تاریخوں سے متصادم ہیں۔

 اگرچہ ٹیموں پر لازمی نہیں کہ وہ مکمل سپورٹ پیریڈ گزاریں تاہم وارم اپ میچز کھیلنے کی صورت میں قبل از وقت روانگی ضروری ہوگی۔

دونوں بورڈز اس معاملے پر باہمی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیا جیمز بانڈ 007 کون ہوگا ؟ میکرز کو نئے چہرے کی تلاش

نیا جیمز بانڈ 007 کون ہوگا ؟ میکرز کو نئے چہرے کی تلاش

Sep 25, 2025 02:19 PM |
معروف امریکی گلوکارہ ریحانہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش

معروف امریکی گلوکارہ ریحانہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش

 Sep 25, 2025 01:22 PM |
حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

 Sep 25, 2025 12:52 PM |

رائے

1984

1984

 Sep 25, 2025 01:58 AM |
پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

 Sep 25, 2025 01:53 AM |
اخبار بینی کا دن

اخبار بینی کا دن

Sep 25, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

سندھ پولیس گیمز کا انعقاد 14برس بعد نومبر میں ہوگا

Express News

ایشیا کپ سپر فور: بھارت نے بنگلادیش کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

Express News

فائنل میں بھارت ہو یا کوئی اور ٹیم، یقینی طور پر ہم ہی جیتیں گے، شاہین آفریدی

Express News

کپتان اور ٹیم مینجمنٹ کی دونیتھ ویلالاگے سے ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت

Express News

پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کا حامی ہوں، ہاتھ نہ ملا کر نفرت وہاں سے شروع ہوئی، شاہد آفریدی

Express News

جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیلیے قومی اسکواڈ پر مشاورت مکمل، اعلان جلد متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو