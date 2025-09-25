صائم ایوب نے ٹی20 کرکٹ میں بدترین ریکارڈ برابر کردیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان اوپنر صائم ایوب کی ایشیا کپ میں کارکردگی مایوس کن رہی

دبئی:

ایشیا کپ میں قومی ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے اور نوجوان اوپنر صائم ایوب بھی مکمل طور پر ناکام ہوئے اور ٹی20 کرکٹ میں بیٹنگ کا بدترین ریکارڈ برابر کردیا۔

ایشیا کپ میں ناقص کارکردگی کی وجہ سے صائم ایوب کی بیٹنگ کا نمبر بھی تبدیل کرکے دوسرے نمبر پر بھیج دیا گیا لیکن وہ دوسرے نمبر پر بھی مکمل ناکام رہے۔

دبئی اسٹیڈیم میں ایشیا کپ کے سپرفور میچ صائم ایوب بنگلہ دیش کے خلاف صاحبزادہ فرحان کے بعد بیٹنگ کے لیے آئے صفر پر آؤٹ ہو کر پویلین لوٹے، رواں ٹورنامنٹ میں وہ چوتھی مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوئے۔

صائم ایوب ٹورنامنٹ کے شروع میں عمان، بھارت اور متحدہ عرب امارات کے خلاف مسلسل صفر پر آؤٹ ہو کر ہیٹ ٹرک مکمل کی تھی، بھارت کے خلاف سپر فور کے میچ میں 21 رنز بنائے تھے اور اس کے بعد سری لنکا کے خلاف صرف 2 رنز کے مہمان بنے تھے۔

سپر فور کے اہم میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف بھی صفر پر آؤٹ ہوکر رواں برس 6 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہونے کا بدترین ریکارڈ برابر کردیا۔

صائم ایوب ایشیا کپ سے قبل رواں برس 28 مئی کو لاہور میں بنگلہ دیش کے خلاف صفر پر آؤٹ ہوئے تھے، اس کے بعد سہ فریقی سیریز کے دوران 2 ستمبر کو افغانستان کے خلاف بھی صفر پر آؤٹ ہوئے تھے۔

ٹی20 کرکٹ میں ایک سال میں سب سے زیادہ 6 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ زمبابوے کے رچرڈ نگاراوا نے 2024 میں بنایا تھا، 5 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ بھی زمبابوے کے مزاربانی کے پاس ہے جو 2024 میں ہی بنا تھا۔

زمبابوے کے ریگس چیکابوا اور بھارت کے سنجو سیمسن بھی ایک سال میں 5 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوچکے ہیں جو بالترتیب 2022 اور 2024 میں یہ بدترین ریکارڈ بنا چکے ہیں۔

صائم ایوب پاکستان کی جانب سے ٹی20 کرکٹ میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونے والے بیٹرز کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔

پاکستان کے عمر اکمل ٹی20 کرکٹ میں سب سے زیادہ 10 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں اور صائم ایوب 9 مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوچکے ہیں۔
