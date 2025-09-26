فیس بک کے بعد انسٹاگرام نے بھی اہم سنگِ میل عبور کر لیا

فیس بک نے آٹھ ماہ قبل یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا

ویب ڈیسک September 26, 2025
فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام 3 ارب صارفین کو عبور کرنے والی تیسرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ اس سے قبل میٹا ہی کی ذیلی ایپس فیس بک اور واٹس ایپ اس کلب کا حصہ بن چکی ہیں۔

میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ کے اعلان کے مطابق انسٹاگرام نے 3 ارب ماہانہ فعال صارفین کا ہندسہ عبور کر لیا۔ انسٹاگرام سے آٹھ ماہ قبل فیس بک نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔

یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انسٹاگرام کی جانب سے سوشل میڈیا ایپ میں تبدیلیوں کا عندیہ دیا گیا تھا۔

انسٹاگرام کے سربراہ ایڈم موسیری کے مطابق یہ تبدیلیاں ایپ کو مزید آگے بڑھانے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہیں۔
